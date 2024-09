"Feliz y contenta de ser la única mujer": Abril brilla en el beisbol con Tomateros de Xalapa

Abril Ortiz Hernández participa con Tomateros de Xalapa en la Liga Metropolitana de Beisbol 2024, competencia que actualmente se desarrolla desde en el Parque Deportivo Colón.

Ella es la única mujer que juega en el torneo y lo hace muy bien, que su esfuerzo es reconocido y valorado por los jugadores de su propio equipo y rivales, pues la competencia tiene alto nivel, pues hay algunos prospectos al profesional.

Abril Ortiz Hernández participa con Tomateros de Xalapa en la Liga Metropolitana de Beisbol 2024

Sin embargo, eso a ella no le asusta, es más la motiva a ser mejor y continuar aprendiendo, pues en sus planes está ser seleccionada mexicana.

Desde el Parque Deportivo Colón, minutos antes de iniciar el encuentro entre su equipo Tomateros de Xalapa y Chileros de Xalapa, amablemente atendió a Diario de Xalapa y compartió un poco de su trayectoria.

“Desde los 5 años de edad comencé a jugar y fue porque vi a mi hermano, y también dije que quería jugar como él; mi hermano inició a los 4 años con Quetzales de Banderilla y también inicié con ellos y desde entonces tengo 10 años jugando el beisbol”, expresó.

La pelotera ha defendido los colores de Guerreras de San Rafael, Águilas de Pacho Nuevo, Titanes, Quetzales de Banderilla y ahora los de Tomateros de Xalapa.

El esfuerzo que realiza en sus entrenamientos y la experiencia adquirida ha rendido frutos, pues hace un año logró un título, además de ser la pitcher ganadora.

El esfuerzo que realiza en sus entrenamientos y la experiencia adquirida ha rendido frutos

“Hace un año gané una final y fui la pitcher ganadora con Águilas de Pacho Nuevo; el juego fue en el Parque Deportivo Colón con la categoría 13-14 años; le ganamos a Tuzamapan. Por ese resultado me sentí orgullosa, porque se me dieron los resultados, por eso estoy feliz y contenta porque era la única niña ahí”, recordó.

Ahora con Tomateros dice estar igualmente contenta, por ser la única mujer que participa en la Metropolitana, además dijo estar agradecida.

Ahora con Tomateros dice estar igualmente contenta, por ser la única mujer que participa en la Metropolitana

“Me siento contenta de estar con Tomateros de Xalapa para jugar la Liga Metropolitana y agradecida por la invitación que me hizo Andy Muñoz, por eso debo prepararme mucho más para tener mejor nivel y hacer mejor las cosas”, indicó.

Abril Ortiz, quien es filder, pitcher y segunda base, comentó que la Metropolitana es de buen nivel, pues sabe que hay jugadores participantes en ligas más grandes, como la Veracruzana, entre otras más, “y la verdad si está muy fuerte el nivel”.

Para ella el beisbol es parte de su vida, “y un regalo de Dios”, pues mencionó que es un don que recibió para poder jugarlo.

Aunque sabe que su nivel es bueno, indica que entrena fuerte con el apoyo de su papá y hermano, para lograr más cosas: una de ellas jugar con la selección de México.

“La verdad me considero buena, aferrada y firme ante las decisiones. Como beisbolista me gustaría llegar a la selección mexicana femenil, representando a México en eventos internacionales y sé que para llegar se debe prepara uno mucho, pero también teniendo mucha fe y al mismo tiempo luchando, porque los sueños se cumplen”.

La beisbolista xalapeña es buena estudiante

La beisbolista xalapeña, hija de Germán Ortiz Lazcano y Janeth Hernández Santiago no solo es buena en el diamante, también lo es en los estudios. “En la escuela voy bien; estudio en el CETIS 134 de Banderilla y estoy en la selección de beisbol del plantel educativo. De calificación llevo promedio de 9.4, y me han dado dos notas laudatorias que son reconocimientos al esfuerzo y dedicación; me han dado esos dos diplomas en dos semestres; al concluir esa etapa de preparación, en la Universidad quiero estudiar ingeniería civil”, comentó.

La fotografía, otra de sus pasiones

Otras de las pasiones de Abril es la fotografía, el paisaje y la deportiva, además disfruta el senderismo, leer, pintar y dibujar.

“Claro que motivaría a más niñas para que se acerquen a este bonito deporte, ya que es único es el “Rey de los Deportes”. En esto encontrarán muchas cosas positivas, porque te enseña a no rendirte y que cada día tienes una nueva oportunidad y que esto no se acaba hasta que se acaba. Ojalá se motiven a jugar beis que es para todos, hay que creer en uno mismo y siempre echarle ganas y mucha actitud, que es muy importante”, concluyó.

Aunque sabe que su nivel es bueno, indica que entrena fuerte con el apoyo de su papá y hermano, para lograr más cosas

Tomateros de Xalapa, equipo donde juega Abril Ortiz, logró la victoria sobre Chileros de Xalapa con pizarra de 6-4, mientras que Caroco ganó 17-1 a Tucanes; Limoneros de Emiliano Zapata logró la victoria con marcador de 10-3 sobre Bravos de Teocelo, mientras que Academia “Daniel Fernández” venció 12-2 a Tejones; todos los juegos son en la categoría 15-17 años.