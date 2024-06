Academia El Rosario, anfitrión de la fase regional de la Liga Nacional Juvenil

La Academia El Rosario, campeón de la Zona 05 de la Liga Nacional Juvenil de Futbol, representante de Veracruz en la categoría Sub 15, será anfitrión de la fase regional en la que tomarán parte los monarcas de Oaxaca y Puebla.

No solamente estarán en la sede rosarina los campeones de la división Sub 15 sino que acudirán a la justa los ganadores de sus respectivas zonas en las divisiones Sub 13 y Sub 17.

Veracruz, en la Sub 13 estará representado por Academia Delfines Veracruz y en la Sub 17 por el Deportivo Minatitlán.

“Nos confirmaron hoy que seremos sede de la fase regional, los días 29 y 30 de junio. Nos toca la zona número 2 con Puebla y Oaxaca."

“No sentimos privilegiados por ser sede”, comentó Martín Torres, presidente de la Academia El Rosario.

“Agradecemos a quien nos representa en la Zona que es el profesor Edgar Lozano quien nos dio la oportunidad de ser sede, lo que para nosotros es muy importante”, recalcó.

Academia El Rosario y todos los participantes buscarán el pase a la fase Macroregional que otorgará boletos a la etapa Nacional, la última y más importante etapa de la liga que se juega, año con año, en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol, en Toluca, Estado de México.

Martín Torres, presidente de la Academia El Rosario, confía en los jugadores al sentirse privilegiados por ser sede | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Academia El Rosario doblegó en la final Sub 13 al Racing Porto de Veracruz, que también cayó en las finales ante Delfines de Veracruz y Minatitlán.

Sobre la localía Martín Torres dijo que tratarán de aprovecharla al máximo con su buen grupo de jugadores que dirige uan Pablo Ávila.

La plantilla empezó a recuperar forma competitiva tras mes y medio de espera para la fase regional.

Juan Pablo Ávila, entrenador del equipo Academia El Rosario | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Se espera que en los próximos días recupere el nivel que lo llevó a la obtención del título venciendo nada menos que al favorito Racing Porto Palmeiras, en bravo partido en la cancha de la Unidad Deportiva “Hugo Sánchez”, de Boca del Río.

