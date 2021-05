Acusan que el IVD dejó fuera al equipo de lucha de Xalapa

Xalapa, Ver.- Que el equipo de lucha de esta ciudad no participe en la selección macrorregional que se llevará a cabo del 1 al 4 de junio en Chetumal, Quintana Roo, sería un retroceso para el deporte veracruzano, “no hablando solo de la lucha, de por sí yo invitaría al público en general a que se echen un clavado en las estadísticas de cómo está éste y se darán cuenta de que si nos seguimos sumergiendo en ese abismo no vamos a destacar nunca”, asentó Gabriel Ángel Álvarez Quijano, presidente de la Asociación Veracruzana de Luchas Asociadas NG, al manifestarse este sábado en la plaza Lerdo debido que de último momento el Instituto Veracruzano del Deporte dejó fuera a los 18 elementos que participarían y los que ya estaban confirmados.

Explicó que el macrorregional es el clasificatorio nacional regional que se llevará a cabo en Chetumal, Quintana Roo, del cual saldrían seleccionados para asistir a los juegos nacionales Conade, "de éstos saldrían los niños que representarán no sólo al estado sino a la República mexicana", indicó, pero el Instituto los dejó fuera a pesar de haber cumplido con todos los requisitos en tiempo y forma.

Puntualizó que no tienen un espacio por parte del municipio ni del gobierno del estado para practicar sino que con recursos propios alquilan un espacio para poder sacar avante al deporte y a su equipo porque son gente que quiere al deporte, pero no reciben sueldo ni tienen beca por parte del Instituto. "Toda la gente está colaborando de la mejor manera pero se me hace muy cruel que en estos momentos nos dejen fuera de la participación por un error suyo".

En ese sentido pidió que el gobernador tome cartas en el asunto y que coloque al frente de esa dependencia a gente que tenga la capacidad de resolver los problemas que aquejan al deporte de Veracruz.

Álvarez Quijano dijo que el viernes se enteraron que el Instituto Veracruzano del Deporte dejó fuera al equipo de lucha, lo que se les hace incoherente debido a que en la comunicación que él tuvo con gente del Instituto le pidieron que se hicieran las pruebas de Covid-19 para entrenadores y participantes y además les pidieron una de las más caras, por lo que los padres de familia de los deportistas están molestos porque pagaron para que sus hijos cumplieran con todos los requisitos exigidos por las autoridades.

Reiteró que es incoherente que si le hablaron para pedirles que se hicieran las pruebas y para saber cómo se organizarían los viajes y le enviaron un oficio en el que le indicaron itinerario y horarios de salida, así como el nombre del hotel en el que se hospedarían para que a final de cuentas le indicaran que no están inscritos en el padrón de lucha. “Alguien se está equivocando”, insistió.

Les argumentaron que la asociación no hizo las inscripciones en tiempo y forma, lo que no es cierto porque él como presidente estuvo en el instituto el 4 de mayo hasta que se inscribió el último participante.

Foto: Jesús Escamiroza | Diario de Xalapa

“Ellos no exigen una prórroga para el equipo de lucha para poder participar, ellos tienen un problema por ahí que no han podido resolver, para eso me han estado presionando a mi y eso le compete al Instituto Veracruzano resolverlo porque ellos son los que le dieron cabida a ese problema y gracias a ese, nosotros pagamos las consecuencias porque nos están dejando fuera de la participación”.

"Yo estaba confiado porque ya me había enviado el oficio y ahora se me hace muy raro que argumenten que estamos fuera del registro, nosotros cumplimos con las formalidades e incluso cuando existe una problemática de esa naturaleza el Instituto Veracruzano del Deporte tiene la obligación de exigir una prórroga al estado en el cual se llevan a cabo las inscripciones".