Ada Iris Bandala y Claudia Márquez; saetas de la pista y ruta

XALAPA, Ver.- Ada Iris Bandala y Claudia Márquez son dos deportistas que están en el mejor momento de sus carreras y las pruebas están en los primeros lugares que logran en las competencias que toman parte, ya sea en locales, regionales o nacionales.

Ambas competidoras son dignas representantes del club de Triatlón Yaolli y todos los días realizan fuertes entrenamientos para alcanzar cada reto que se proponen.

Claudia Márquez en sus venas corre sangre de atleta, ya que en su familia tiene tíos que han sido parte de este deporte a lo largo de los años, así como su padre Mario Márquez, quien la inspira a seguir siempre sus objetivos.

Por su parte Ada Bandala quien es oriunda de Papantla es una atleta que puntea cada competencia en la que toma parte, además que es compañera de vida del gran atleta internacional veracruzano, Saby Luna, quien es un fuerte representante de Veracruz en competencias nacionales.

Desde temprana hora Ada y Claudia cuando les toca trabajar en pista toman las cosas con seriedad y hacen suyo el carril número uno del Heriberto Jara Corona. Siempre concentradas mirando hacia el horizonte visualizando siempre la meta.

El entrenamiento que realizan es de llamar la atención a propios y extraños que siempre se dan cita al estadio Xalapeño, por lo que sin duda es inspirador para lo que son testigos del trabajo que cada una realiza.

Ellas saben que para alcanzar cada objetivo deben poner todo de su parte en cada entrenamiento, porque sólo así seguirán vigentes y dejando en claro que los entrenamientos son para ser mejores.

La inspiración para ambas se queda en casa (hijos) al cuidado de su familia, mientras ellas afinan la maquinaria para estar listas para sus próximas competencias.

Claudia Márquez la seriedad que la caracteriza es sólo dentro del terreno de entrenamiento y en el camino de competencias, ya que estando desconectada de todo eso, suele ser una persona amigable y dedicada a su hija, así como a los deberes del hogar, pero eso no le hace perder su concentración para seguir por el trabajo del entrenamiento.

Por su parte Ada Bandala, quien tiene que hacer el viaje desde Las Vigas hasta esta capital para entrenar en pista, no desatiende su hogar y ella cumple felizmente con las tareas que incluyen darle mucho amor a sus dos hijos y pese a tener la mayor parte de tiempo ocupada, siempre tiene el espacio para estar a tope en su entrenamiento.

Las personas que las conocen las respetan, admiran y reconocen el destacado papel que siempre realizan y seguramente serán por muchos años más, aunque ellas saben que ya no en las categorías estelares, pero aun así seguirán dan de que hablar.

Este par de atletas que viven gran momento lo disfrutan al máximo dentro y fuera de la pista y seguramente en este momento están ya planeando su próxima competencia.

El atletismo para ellas es parte de su vida y es algo que las hace feliz, por lo que para estar saludables deben tener una rutina de vida que implica descansar bien, así como tener una buena alimentación, y descargas de trabajo, porque todo va de la mano.

Ellas siguen un programa de entrenamiento bien estructurado que siguen al pie de la letra, porque saben que si una pieza no está bien aceitada y no se cuidan, las lesiones podrían aparecer en su camino y por eso siempre están cerca de personas que las guían para estar bien.