Adán Roque va a su segundo mundial de Backyard; dos veracruzanos más debutarán en Chihuahua

El próximo 19 de octubre en Chihuahua, se realizará el Campeonato Mundial de Backyard, en el que participará México y más de 60 países. Cada equipo tendrá 15 atletas y México se conformará con tres veracruzanos, rarámuris, de ultras distancias y trail.

¿Quiénes son los veracruzanos que asistirán al Campeonato Mundial de Backyard?

Adán Roque Domínguez Elox, atleta xalapeño, por segunda ocasión conformará la selección mexicana, además por primera vez irá Alex Hernández de Coatzacoalcos y Armando Almonte, de Perote.

Domínguez Elox contó que logró su calificación en competencia previa desarrollada en abril, en el norte del país, por lo que una vez más representará a México el 19 de octubre en Chihuahua.

“Gracias a la participación que se tuvo en Baja California, fue que pude clasificar al Campeonato Mundial, que será el 19 de octubre en Chihuahua”, mencionó.

En el Campeonato Mundial de Backyard participarán más de 60 países de todo el mundo y habrá equipos fuertes como Estados Unidos, Bélgica, Italia, entre otros; México será la tercera ocasión que participará.

La competencia se realiza cada 2 años; en 2020 la selección mexicana tuvo su primera participación; en 2022 se colocó en el décimo lugar con participación de Adán Roque Domínguez Elox, quien colaboró para que el conjunto azteca quedara entre los mejores del planeta.

El xalapeño desde que clasificó en abril ha iniciado su entrenamiento, que pronto está por culminar, pues sabe que al mundial debe llegar descansado, con una buena estrategia y alimentación, “porque eso es muy importante”, dijo.

“Me siento bien física y mentalmente preparado; solo debo cuidar el aspecto nutricional, pero estamos bien y motivados; a pesar de que cada participante de México tiene que costear algunas cosas personales, como los vuelos, ya estando allá armaremos lo que es el equipo y poner cada quien de nuestra parte para que México llegue en los primeros lugares del Campeonato Mundial”, aseguró.

¿Cómo se compite en el Backyard?

Cada país tiene a sus 15 representantes que corren en sus propios países y en sus propios circuitos; en todo el mundo se corre a la misma hora.

El Backyard es un formato de carrera diferente que consiste en recorrer un circuito de 6.7 km en máximo una hora.

“Hay que hacerlo cada hora, por ejemplo, si el circuito de 6.7 km lo hago a mi ritmo y lo termino en 45 minutos, tengo 15 minutos obligatorios de descanso, no puedo salir a hacer el circuito inmediatamente de que lo termine, tengo que esperar cada hora. Si hago en 50 minutos el circuito, que es de 6.7 km, tengo diez minutos para descansar; el chiste del Backyard es acumular km y vueltas; básicamente es hacer cada hora dicho circuito y gana el último que quede en pie; es decir, el que aguante más vueltas”.

Básicamente se trata de acumular vueltas o kilómetros en el circuito: “Los 6.7 km equivale a una vuelta; por ejemplo 67 km, en este caso serían 10 vueltas en el circuito que equivale justamente 10 horas corriendo”, comentó.

Detalló que logró su calificación en Tijuana por correr 41 horas seguidas, un poco más de 267 km y que el récord mexicano lo tiene un atleta de la CDMX que participó en EU, acumulando 75 horas.

“Los que estamos en la selección mexicana, tenemos 40, 41, 47 horas en un rango promedio, básicamente, en el campeonato mundial por equipos, ganará el país que acumule más vueltas como equipo; supongamos que yo hago 40 vueltas y otro compañero hace 40 vueltas, equivale a 80 puntos, entonces, básicamente que como equipo se sume más vueltas, de eso se trata el campeonato mundial”.

¿En qué momento se acaba la competencia en el Backyard ?

México terminará su participación cuando quede en pie un mexicano: “Poco a poco entre nosotros 15 nos vamos eliminando solos, porque cada quien saldrá del evento cuando ya no pueda aguantar más km, entonces de eso se trata el Backyard y las dos formas para estar eliminados, por ejemplo, sería llegar después de la hora, es decir que no se haya terminado 6.7km antes de la hora, esa es una forma de que ya terminó la participación, o que cada participante solito diga que ya no puede continuar más”.

En cuanto al apoyo el deportista dijo que ha batallado mucho, pero que gracias a sus amistades ha conseguido contar con el respaldo para continuar compitiendo, además, un invaluable apoyo es el de su esposa y su familia.

Reconoció que irá al mundial limitado, pues no cuenta con un patrocinador, sin embargo, con el apoyo de sus amistades ha logrado gestionar lo que necesita para poder ir al norte del país a competir.

También ha reunido dinero con sus cuestiones laborales, pues remarcó no tiene patrocinador, sino por las personas que se han sumado a la causa.

“Es importante mencionar lo siguiente: hace dos años participé en el campeonato mundial; en ese entonces era el único veracruzano de Xalapa; actualmente ya somos tres; un servidor de Xalapa, uno de Coatzacoalcos, Alex Hernández, y de Perote, Armando Almonte, quienes son grandes amigos y atletas; se siente bien que seamos tres de esta zona”.

Por último, dijo: “De mi parte agradecer el apoyo a mi esposa, mi familia y amistades que se han tomado la molestia de aportar a esta causa; para mí es un orgullo representar a México y se está dando por segunda ocasión y voy con gusto; si más adelante continuamos en esto, también a pesar de que sea complicado, creo ese orgullo de representar a México es muy importante y vamos al Campeonato Mundial a darlo todo”, concluyó.