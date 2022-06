¡Alejandro Cárdenas Jr. logra plata en atletismo!

Armando Alejandro Cárdenas Rifka logró para Veracruz la medalla de plata en competencia de 100 metros planos que se desarrolló en el estadio “Héroes de Nacozari” del estado de Hermosillo, Sonora.

El veracruzano, hijo del velocista Alejandro Cárdenas y la saltadora Romary Rifka en categoría Sub 18 Varonil logra destacar y ganar la medalla argenta con tiempo de 10.87 segundos; el oro fue para el michoacano Jonathan Padilla con 10.60 segundos.

La medalla de plata de Alejandro la consigue apretadamente y son centésimas (.866), las que determinan su segundo lugar; el tercer sitio, fue Mauro Peña de Nayarit (.869).

Este jueves, Cárdenas Rifka volverá a la acción en prueba de 200 metros planos categoría Sub 18 Varonil, programada a las 18:05 horas del tiempo de Hermosillo (20:05 horas tiempo del centro de México).

Veracruz estuvo cerca de lograr un segundo podio de esta jornada, sin embargo, un centímetro separó a Aileen Bautista de la medalla de bronce en la prueba de salto de longitud sub 18 femenil, en donde registró una marca de 5.28 metros para quedarse con el cuarto lugar.

Y es que la representante de Yucatán, Yamile Rangel, se quedó con la presea de bronce con una marca de 5.29 metros. La plata fue para Valentina Rubio del Estado de México con 5.36 metros y el oro para Querétaro con Marcel Reséndiz con 5.53 metros.

Aileen Bautista en salto de longitud logra el cuarto lugar con una marca final de 5.28 metros en la categoría Sub 18, mientras que Alexis Patraca con lanzamiento de martillo hizo marca de 39.36 metros y se estaciona en la quinta posición .

La saltadora de garrocha, Sofía Hernández se queda en el quinto lugar en Sub 20 con 2.70 metros. Por su parte Jatziri Alejandra Torales en 100 metros planos, Sub 20, con tiempo de 12.36 segundos es sexta; en misma distancias Sub 20 Varonil, Yahir Sánchez con tiempo de 10.96 se queda en el séptimo sitio.

El representante de Coatepec, Yahir de Jesús Lozada en la prueba de mil metros con obstáculos, Sub 20, con tiempo de 10.31.27 minutos queda en la octava posición; Fernando del Valle igualmente en 3 mil metros con obstáculos, Sub 20, con crono de 11.28.57 minutos es doceavo y Jazmín López en 400 metros planos, Sub 18 con 57.69 segundos se queda en la cuarta posición.