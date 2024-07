Ni lesiones ni adversidades lo alejan del beisbol; Alejandro Trujillo brilla en el Águila de Veracruz

Veracruz, Ver.- Una lesión en el codo estuvo a punto de retirarlo de las canchas para siempre, pero se aferró a su sueño de jugar beisbol siendo parte de los Diablos Rojos y actualmente integrante del Águila de Veracruz.

En entrevista para Diario de Xalapa, Alejandro Trujillo Cervantes de 22 años, destaca que sus inicios en el beisbol se dieron a los cuatro años en la Liga Beto Ávila de Veracruz.

¿Cómo comenzó la afición por el beisbol de Alejandro Trujillo?

Asegura que, en casa, todos son aficionados a este deporte, su mamá Iliana quien ha sido su fortaleza, su abuela, su papá, fueron los primeros impulsores para empezar el sueño.

“En mi casa a todos les gusta el beisbol, a mi mamá, a mi abuela, el esposo de mi abuela era el que me llevaba a los entrenamientos, tenía como dos a tres años cuando empecé a jugar y a los cuatro ingresé a la Liga Beto Ávila. Mi mamá se volvió a casar y su esposo que fue jugador me dio muchos consejos sobre este deporte”, recuerda.

Su entrenamiento en la Liga Beto Ávila se prolongó hasta los 15 años cuando se le presentó la oportunidad de ingresar a la Academia Conade y ser uno de los seleccionados.

“En la Academia Conade eran como filtros, un draft, primero seleccionaron a cuatro o cinco de Veracruz, entre ellos yo después fuimos a un filtro nacional que fue en Guadalajara y de toda la república seleccionaron a 30 y ahí me tocó la oportunidad de estar entre esos”, señala.

Como seleccionado se mudó al Centro de Alto Rendimiento (CENAR) en la Ciudad de México donde tuvo una permanencia de dos años hasta que firmó con los Diablos Rojos México en enero del 2019, cuando tenía 17 años.

Durante su trayectoria con Diablos Rojos pasó por la Academia de Oaxaca y después fue enviado a la Academia de Prospectos en la ciudad de Monterrey, seis meses después participó en la Liga de Prospectos en Guadalajara y en fue convocado para la Liga Invernal de Mazatlán.

¿Cómo ocurrió la lesión de Alejandro Trujillo?

Al término de la liga, se lesionó el codo derecho y aunque se trató y estuvo en rehabilitación, requirió de una cirugía que ponía en riesgo su carrera.

“En Mazatlán se presentó mi lesión, cuando terminó la liga yo me fui lesionado, había pasado un año porque firme en enero y en noviembre me lesione del codo, pase la rehabilitación en Veracruz y tenía la invitación de pretemporada con Diablos, fui para allá, ya era 2020, vino la pandemia, se suspendió todo pero en el último día de la pretemporada estuve tirando en la loma en juego simulado y sentí el jalón, me trono y me dijeron que necesitaba cirugía”, explica.

La cirugía es de mucho riesgo y bastante complicada y estuvo a punto de pausar su sueño de seguir en el deporte | Foto: Cortesía / Prensa Águila de Veracruz

La lesión fue un rompimiento del ligamento medial del codo, por lo que tuvo que ser intervenido. “Es un ligamento que va del antebrazo al codo, es la parte interna del codo, lo que me hicieron es que quitaron el ligamento, es una reconstrucción del codo”, detalla.

La cirugía es de mucho riesgo y bastante complicada y estuvo a punto de pausar su sueño de seguir en el deporte, pero asegura que se aferró, fue paciente con su recuperación y dos años después regresó a jugar.

“La cirugía es muy riesgosa, muy complicada, dependen del doctor, a mi me operó el doctor Francisco Cruz a quien le agradezco que todo fue un éxito, todo fue por medio de Diablos Rojo, la rehabilitación es muy larga, duré cerca de dos años para volver a jugar, en la fase final tuve una recaída, el codo se me inflamaba muy rápido y la verdad tenía mucha angustia, desesperación, pensé que ya no iba a poder jugar, estábamos en plena pandemia y yo recuperándome, pero entró la parte psicológica que fue mi mamá y que me ayudó a sobreponerme”, relata.

En medio de la incertidumbre de volver a jugar, asegura que el apoyo de su familia, en especial de su madre fue esencial para su recuperación y en el 2022 fue llamado por los Dorados de Chihuahua, luego de que unos meses antes había terminado su relación laboral con los Diablos Rojos.

“En ese año con los Dorados me fue muy bien, fue el año que regrese a pitcher, en invierno se dio la oportunidad de firmar con Generales de Durango que ahora es Caliente Durango, fui a invernal con ellos, pretemporada en 2023 y hasta el año pasado en invierno quede libre”, menciona.

El inicio de Alejandro Trujillo en el Águila de Veracruz

En este año, recibió la invitación para entrenar con el Águila de Veracruz y se quedó en el equipo.

“Siempre fue mi objetivo, llegar a donde estoy, el trabajo duro, la dedicación que no deje y ahora la parte difícil, es mantenerme y ganar un lugar en este equipo, que es el de los veracruzanos, que es el mío, es el de mi familia”, manifiesta.

Alejandro Trujillo, tuvo su debut en la serie con Tecolotes de Laredo y asegura que fue un momento lleno de emoción, además que su familia ha estado compartiendo sus triunfos, como sus más fieles fanáticos.

“Mi mamá y mi papá me han apoyado para continuar, para aferrarse a esto, no desanimarme, mi mamá ha sido muy cercana compartiendo conmigo los triunfos, siempre viene a verme jugar, su esposo ha sido un ejemplo, mi abuela, toda mi familia ha estado conmigo, les agradezco”, dice.

Se aferró a su sueño de jugar beisbol siendo parte de los Diablos Rojos y actualmente integrante del Águila de Veracruz | Foto: Cortesía / Prensa Águila de Veracruz

En el plano profesional, Alejandro egresado de la Licenciatura en Derecho, pues durante su recuperación aprovechó el tiempo para terminar la universidad y graduarse en línea.

“La preparatoria la hice presencial en la Ciudad de México y la universidad la termine en línea, mi objetivo está cien por ciento en el beisbol, quiero tener una carrera de muchos años, pero también tengo mi profesión”, puntualiza.