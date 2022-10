Alexa Arellano tiene 11 años y es una guerrera de las canchas

Alexa Arellano es una niña de 11 años de edad que disfruta jugar futbol y aunque también practica voleibol, el deporte de las patadas es su favorito. Actualmente juega en la Categoría 2012 de la Rama Varonil con Delfines de Xalapa y lo hace muy bien.

A su corta edad la estudiante de nivel primario en el Colegio Americano de Xalapa, muestra madurez no solo como deportista, también como ser humano que se aprecia en la forma de comportarse con personas que la rodean y su propia familia.

El estilo de Alexa es la clara muestra de la enseñanza que la organización Delfines de Xalapa brinda a sus alumnos, quienes son nutridos, no sólo de cómo jugar futbol, sino también con pláticas motivacionales y de superación personal, algo que en ella se ve reflejado, porque su anhelo es un día ser futbolista profesional y culminar una carrera universitaria.

Para llegar al punto cumbre como futbolista con Delfines, entrena tres días a la semana que combina con el voli, porque también desea trascender en el deporte de las “voleas”.

Además deberá estar en óptimas condiciones, porque avanzó a la gran final con su equipo de la Categoría 2012, logro que agradó a su padre Héctor Hugo Arellano, quien le dice que día a día va mejorando, palabras que la motivan a dar mucho más de ella.

Por eso con su entrenador Oswaldo Alarcón y el resto de sus compañeros tienen que estar listos para encarar el compromiso que ella disfrutará mucho.

La futbolista aunque falta algún tiempo para ser universitaria, ya contempla la carrera de Psicología que igualmente podría aplicarse al deporte.

Con mirada segura y serenidad dijo que le gustaría un día jugar con Chivas Femenil de la Liga MX, equipo que recientemente vio en Puebla cuando la llevó su familia como regalo de cumpleaños.

“Me gustaría jugar en Real Madrid, como lo hace mi jugadora favorita Athenea del Castillo, pero más me gustaría hacerlo en Chivas, donde juega Alicia Cervantes, a quien quería ver cuando fui a Puebla, pero no jugó, porque estaba lesionada”, explicó Alexa.

El futbol para ella significa mucho, porque disfruta estar dentro del campo apoyando a su equipo cuando tiene la oportunidad de alinear.

El jugar con hombres no la intimida, incluso le da motivación y deseos de ser la mejor, además dice que “el futbol lo crearon siendo un deporte no específicamente para los niños”, por eso compite como una guerrera por el balón contra quien sea.

Aunque sabe que a muchas niñas no les gusta, porque es un deporte que juegan más que los hombres, destaca que esa mentalidad en ellas no es la correcta, “porque nadie dijo que el futbol sería nada más para hombres”, puntualizó con seguridad Alexa.

En la vida diaria de la jugadora de Delfines de Xalapa no todo es futbol o "voli", también un gran espacio lo dedica a la lectura de pasajes históricos como la vida de Maximiliano de Habsburgo, libro que recientemente leyó, porque dice que su vida le parece un tema muy interesante. Otro libro que también está en su repertorio es el de “Nosotros en la luna” y próximamente dice comenzará a leer el de “Segunda chance”.

El deporte para Alexa y más el futbol significa mucho, porque a través de la actividad física se ha mantenido saludable, además con los profesores que le han brindado no sólo conocimiento deportivos, también le han ayuda a ser responsable y organizada, respetando las reglas y no rebasando los límites.

Aunque su agenda esté llena de actividades siempre habrá un tiempo para divertirse siempre y cuando sea sanamente y sin dejar de lado las tareas escolares y del hogar.

Sabe que la alimentación también es muy importante, por lo que debe cuidar esa parte, sin embargo cuando tiene oportunidad y la dieta lo permite le gusta comer pollo y espagueti con milanesas empanizadas.