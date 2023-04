Alexis Rodríguez está en Argentina; participará en Panamericano de lucha

El xalapeño Alexis Rodríguez Hernández, seleccionado nacional de lucha, se encuentra en Buenos Aires, Argentina tomando parte del Campeonato Panamericano de Lucha Grecorromana, junto a la Selección Nacional Mexicana.

Esta competencia de categoría Senior es clasificatoria a los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y el veracruzano buscará estar entre los elegidos.

Fotos: Cortesía | Alexis Rodríguez

“Ahora me encuentro por el momento en Argentina, llegué el día 24 de abril y me estoy preparando para competir en el Campeonato Panamericano que será en Buenos Aires; lo haré en la categoría de 64 kilogramos y saldré a escena el miércoles 3 de mayo”, platicó para Diario de Xalapa el gladiador que ha logrado anteriormente medallas nacionales.

Dijo estar contento por vivir el momento, y destacó que, “daré lo mejor de mí. Estoy aspirando a obtener una medalla, aunque mi división está algo competida, todo es posible”, remarcó el deportista del “Team Cuanlorsclub”, equipo de lucha al que pertenece y al que le mandó abrazos y saludos.

El atleta antes de viajar al cono sur, hizo fuerte entrenamiento en el CNAR de la Ciudad de México, donde estuvo concentrado por varios días, pues fue convocado al colocarse como el mejor en el pasado nacional Senior de Lucha, en Oaxaca; para asistir, dice que recibió apoyo de Sharon Terapias Alternativas y del doctor Omec.

El xalapeño llegó al país celeste en días pasados y estará hasta el 9 de mayo, pues deberá estar en las mejores condiciones para representar dignamente al país con la categoría de 60 kilogramos.

Su viaje no lo habría realizado sin el apoyo de sus patrocinadores antes mencionados, algo que agradece, pues acepta que de no ir a Oaxaca a competir, su boleto al Panamericano en el que está, jamás habría llegado.

“Agradezco a mis patrocinadores por el apoyo que recibí, así como a mi otros compañeros de Veracruz, por eso pudimos asistir al nacional de Oaxaca en marzo, donde obtuve el boleto para estar ahora en Buenos Aires; también doy gracias a Radio UPAV y Rectoría UPAV”.

Otro importante dato que dio fue que cuenta con el apoyó de la Federación de Medallistas de Lucha, “es por eso que tengo el apoyo de toda la selección. Desafortunadamente por parte de mi Estado no he recibido nada de ayuda, ni para competencias nacionales, ni para eventos como este, solamente he tenido de apoyo de Fisioterapias y del rector Omec de la UPAV”, comentó en tono triste.

Por último envió un mensaje a su padres y a las nuevas generaciones de gladiadores que diariamente están construyendo sus sueños como ahora lo hace él.

“Quiero agradecer a mi mamá y papá que son las personas que me han apoyado mucho en todos los aspectos. Agradecer a mi madre Yolanda Hernández Nuñez y mi padre José Alberto Rodríguez Hernández, porque ellos son fundamentales para mi desarrollo deportivo, son mis pilares en la vida deportiva, y estoy muy agradecido con ellos por todo el apoyo que me han dado”.

“Además quiero enviar un mensaje a mis compañeros de lucha de Xalapa y Estado de Veracruz, espero que muchos de ellos logren su sueños y objetivos para estar en estos campeonatos Panamericanos, Mundiales, incluso olímpicos, por eso espero que nunca se rindan, todo es posible y lo estamos comprobando”, finalizó.