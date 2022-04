Alfonso Narváez es DT de Hilanderos con amplio camino profesional

“Mi esposa Isabel Santa María Rivera con la que llevo casado más de 30 años, en mi carrera ha sido muy importante, porque hay veces que se debe dejar a la familia por viajes y ella ha sabido entender y apoyarme. La agradezco públicamente el respaldo que me da incondicional y que gracias a eso he vivido torneos muy importantes con equipos en los que he estado y ahora gracias a ello me ha hecho mejor persona”, platica Alfonso Narváez Hernández, DT del equipo profesional Hilanderos de Xalapa. La historia del técnico xalapeño en el futbol inició a los 12 años de edad en calles de la famosa colonia Progreso, Macuiltépec, exactamente en la calle Chilpancingo, en donde también otros destacados personajes del futbol local vivían, entre ellos “El Potro”, “Chaplin” Ceballos y la “Rata” Fernández.

Todo indicaba que el futbol en la vida del Alfonso estaría a su lado y así sucedió. A los 12 años tuvo oportunidad de dirigir un equipo en el que se encontraba el más pequeño de los Olmos, Paulino.

Con ese conjunto participó en la famosa Liga Cruz Azul que tenía de sede el campo Anexo y los desaparecidos “Campos Juárez” y como anteriormente no había entrenadores “se debía crear una estrategia para poder llevar a los hermanos, en este caso a los vecinos y amigos a jugar futbol, y así se le hacía”, recuerda el “Chino” Narváez.

Te puede interesar: ¡Da inicio la Liga Veracruzana de Beisbol!

Deportes ¡Veracruzano firma con equipo de Grandes Ligas!

Luego de un tiempo los estudios lo llevaron a la preparatoria Artículo Tercero antes que existiera el equipo Delfines de Xalapa, en donde con otros jóvenes de su edad, entre ellos el “Coco” Leal, habitante del Fovissste, Armando Hernández, “Chucho” Fernández, Gabriel Cano, entre otros, formaron un trabuco que para él pudo representar sin problema a Xalapa a nivel profesional.

“Fue un equipo campeón que no era profesional conformado con jóvenes de entre 18 y 20 años que pudo representar a Xalapa sin problema alguno. Era un conjunto que de repente jugaba contra la Normal o con la Universidad Veracruzana y era por el nivel que teníamos, por eso nos invitaban a jugar en contra de ellos y pues como no había rival a nivel bachillerato lo hacíamos nosotros”, recuerda.

Narváez Hernández nunca jugó a nivel profesional pero tuvo duelos importantes con rivales que son recordados como los hermanos Olmos, Santos, René, Martín y el más pequeño, Paulino al que dirigió. Otro equipo famoso de Xalapa con el que jugó fue el FAJ 21 en torneos locales con triunfos que logró y que la gente futbolera continúa recordando.

Participó en la famosa Liga Cruz Azul que tenía de sede el campo Anexo y los desaparecidos “Campos Juárez” | Foto: Pixabay

Actualmente cuenta con 53 años de edad y está activo en el futbol y lo hace en el profesional como DT, aunque para llegar a esa posición pasó por pruebas que el camino le colocó, sin embargo el buen trato con personas de futbol le abrieron puertas que no desaprovechó.

En su interior sabía que podría ser orquestador en el área técnica, por lo que en 2007 cumplió con el requisito que se necesita para ser entrenador; un título oficial como director técnico.

Recuerda que sus deseos de dirigir se fortalecieron cuando su hijo le comentó que deseaba jugar futbol, por lo que reunió a un grupo de alumnos de la escuela Emiliano Zapata en 1997 con la que participó en la Copa Pepsi en dos torneos seguidos, además al ver los maestros del plantel su capacidad le brindaron la oportunidad de guiar a la selección de la escuela logrando buenos resultados hasta el 2000.

En su interior sabía que podría ser orquestador en el área técnica, por lo que en 2007 cumplió con el requisito que se necesita para ser entrenador | Foto: Pixabay

En el mismo año le llegó una oportunidad de aprendizaje y fue gracias a la invitación que le hizo René Olmos para asistir a la Copa Cruz Azul en Veracruz en donde logran el subcampeonato. Posteriormente otra invitación recibió de Olmos para ser parte del staff del Inter de Xalapa en la tercera división.

Durante esa estancia hizo equipo con Paulino Olmos, Édgar Lozano, entre otros con buenos resultados, luego nuevamente René Olmos lo invita para ser auxiliar pero ahora con Azucareros de Tezonapan, equipo con el que en muy poco tiempo jugaron una final de ascenso contra Cobras de Tepic. Tiempo después se hizo cargo de Azucareros, así como Búhos de Xalapa, en Tercera.

Llega a Hilanderos

Cuando inició el proyecto Hilanderos de Xalapa cuenta que gracias a que era conocido por dirigir a Búhos Estudiantes, recibió invitación de Aldo Flores, Mateos Flores y el profesor Gerardo Arcos, quienes realizaron una entrevista de entrenadores precisamente para ver los perfiles para dar con el correcto y fue cuando que le brindan la oportunidad.

Ahora ya en sus manos, ha dado muestras de experiencia y aunque los resultados no son los prometidos, continúan con su cuerpo técnico trabajando en conjunto con sus fuerzas básicas, base actual de Hilanderos de Xalapa.

Por la oportunidad que recibe da las gracias: “Le agradezco a mi cuerpo técnico, al profesor Azkur Flores, preparador físico y auxiliar; con él hemos hecho buena mancuerna, también le doy gracias al profesor Alberto Miranda, entrenador de porteros, a Alan, parte de la utilería y Eloy Carbajal, porque han apoyado mucho. Esto no es de uno sólo es de equipo. Igual a la directiva, desde la parte administrativa, y vicepresidencia, así como a los patrocinios que son muy fuertes, porque si no hay apoyo de ellos y la gente que compra boleto o propios empresarios y municipio no sería fácil”, platica.

El técnico dice disfrutar del futbol, ama a sus hijos José y Yesenia, así como a sus cuatro nietos, Yandel, Kimberly, Caled y Farid y también querer mucho el cargo en que tiene en la casa Hogar del Niño Xalapeño en donde con la directora apoya a 30 niños divididos entre niñas, niños y jóvenes que van de los 4 a 28 años de edad.