Halcones UV cumplen 20 años; mejorar es el compromiso

XALAPA, Ver.- “Son 20 años de un trabajo intenso de mucha gente”, así comenzó la plática que se tuvo con el entrenador en jefe del programa de fútbol americano de la Universidad Veracruzana, José Luis Izquierdo Bustamante, en el regreso de los jugadores al que llaman el “Campo de los sueños”.

Se avecina una temporada más en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (Onefa), pero este año no es como cualquier otro en el campamento blanquiazul, los Halcones UV cumplen 20 años de fundar un proyecto que lejos de dar resultados en el terreno de juego, se ha destacado por ser un tema formativo en la educación de los estudiantes.

Los primeros en entrar al emparrillado este año de aniversario son los jugadores de la categoría intermedia quienes medirán fuerzas el próximo 6 de marzo contra las Panteras Siglo XXI de Toluca.

Con 20 años al frente del programa Izquierdo Bustamante, destaca que el esfuerzo ha sido grande y de muchas personas, ahora ya se cuenta con equipos desde la categoría preinfantil hasta la liga mayor, todos compitiendo en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (Onefa).

Este año trataremos de mejorar los resultados del año pasado, llegar a la final en intermedia, ganar el campeonato en la juvenil; en infantiles meter más de una categoría a semifinales, en tocho que las niñas ganen las finales que se perdieron el año pasado. En liga mayor, que pague lo que debe pagar este año con resultados y haciendo las cosas con mucho entusiasmo y voluntad

A lo largo de 20 años no todo ha sido alegrías y satisfacciones, también se tuvieron tropiezos, errores y mucho aprendizaje, pero de lo que nunca se han salvado ha sido de las críticas, tanto al programa como a los que pertenecen a él; para José Luis Izquierdo esto se ha vuelto algo benéfico porque así sus muchachos tienen otro reto que sortear.

Creo que nuestros jóvenes están preparados para la crítica, obviamente las criticas vienen de las personas que no están aquí (en el campo) que no saben que es lo que pasa, tomamos las cosas de quien vienen; las redes sociales, no vivimos de ellas, vivimos del trabajo que hacemos, sabemos que competimos contra lo mejor de México

Pese a los presupuestos abismales y becas deportivas que se ofrecen en otras instituciones, en Halcones la filosofía es dar lo mejor siempre y eso al final se demuestra en la cancha y en muchos aspectos llegar a las finales o por lo menos a postemporada, es para destacar si comparamos estructuras como la de Pumas UNAM, Burros Blancos del IPN; pero Izquierdo Bustamante no quita el dedo del renglón, sin el apoyo de la UV y la Fundación de la UV, este proyecto no existiría.