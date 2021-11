Ángel Morales Blanchet, sorprendido por anuncio de nueva casa de Halcones

Luego del anuncio que realizó ayer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez respecto al gimnasio de usos múltiples que será la nueva casa de Halcones de Xalapa, institución que participa en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), Ángel Morales Blanchet, presidente de los emplumados, mostró felicidad y sorpresa por la noticia del mandatario.

"La verdad no sabíamos que iban hacer el anuncio. Sabíamos desde hace varios meses la oferta que había hecho el gobernador para tener un espacio nuevo para niños y jóvenes. Esto ratifica el compromiso de gobierno y gobernador. La verdad estamos muy contentos. No tenemos idea de donde será ni hemos visto el proyecto, no tendríamos porque, pero el anuncio nos tomó por sorpresa", aseguró desde la USBI.

Morales Blanchet ante medios de comunicación señala que no sabe que arquitectura tendrá el nuevo inmueble y que no ha tenido la oportunidad de conocer el proyecto, pero "tengo entendido que el planteamiento original era hacer un lugar más grande, desconozco cual sería el aforo, pero sí más grande que el "nido", menciona.

Sobre si aun jugarán en el gimnasio de la Universidad al inicio de la próxima temporada, indica que aun no tienen nada firmado o asegurado de hacerlo, por lo que tendrán que realizar una reunión con el gobierno y la UV.

"Sabemos que ya está la partida presupuestal que empezarían el próximo año, pero no sabemos cuando empiecen o terminen y es cuando nosotros planteemos una programación".

Sobre quien será el encargado de llevar las riendas del nuevo gimnasio menciona que lo tendrá que decidir el Estado, porque no han pensado en la "figura jurídica lo que hemos pensado desde el anuncio es que vamos a tener un espacio nuevo. Lo que veo es que será una Arena de usos múltiples en la que se podrán llevar a cabo distintos eventos, pero no hemos platicado ni pensado cual será el tema jurídico".

VISITA AL COMITÉ OLÍMPICO

Respecto a la reunión que tuvo en la Ciudad de México con Carlos Padilla, presidente del Comité Olímpico Mexicano, dijo fue sólo de acercamiento y charla en la que el dirigente le interesó el planteamiento que tiene Halcones de Xalapa de trabajar con niños y jóvenes en las academias.

"Platicamos y nos dijo que para él es de suma importancia el que veamos a los deportistas, no cuando estén encumbrados o cuando son deportistas profesionales, sino que los empecemos a general desde niños. La detención temprana, estimulación y trabajo desde niños, eso va hacer que nosotros tengamos una base de deportistas en un país mucho más sano y profesional con una base más grande", detalló.

Esta reunión con Padilla para el presidente de Halcones lo deja contento por ser el primer equipo de basquetbol profesional que tiene un acercamiento de este tipo con el Comité Olímpico Mexicano.

POLÉMICA CON MASCOTA

En días pasados en redes sociales, el "Chango", mascota del equipo manifestó un descontento por el trato que había recibido y ante esta situación Ángel Morales dijo que no puede decir nada, porque respeta la opinión.

"No puedo decir nada, cada quien es libre de escribir en sus muros lo que quiera. Nosotros somos respetuosos de quien sea, cada quien puede tener su opinión, creo que las cuestiones internas, son internas. Si Ricardo (Chango) tiene algún problema o discrepancia y lo quiere hacer público, aunque ni si quiera lo hizo, sólo puso que se iba muy triste y dolido, no puedo decir cual es su sentimiento, porque no se de que está hablando, de cual de todas las cosas que tenemos pendientes", explicó,

Así mismo comentó que Ricardo es parte de la institución, pero primero se debe saber a que se refería, para luego ver si están dispuestos al diálogo para llegar algún acuerdo, sin embargo dijo desconocer. Además negó algún pendiente económico.

Recordó que la mascota tuvo un tema administrativo con la liga, "no se si a eso se refiera, pero ya no es tema nuestro, es tema de la liga. Nosotros respaldamos a cualquier miembro de nuestro equipo, pero cuando se infringe una norma, ya no se puede hacer más, no vamos a comprometer a la institución por defender lo indefendible".

Indica que la liga tiene sus reglamentos en las que prohíben cosas a la mascota, como el ingreso a la cancha durante los juegos que no son tiempos fuera "y me parece que hubo una reincidencia y si ese es el tema al que se refiera, desafortunadamente se le comunicó varias veces de llegar a esto, no se si a esto se refiera, pero estamos hablando al tema de la multa, no es un tema con nosotros".

Deja en claro Blanchet que en la organización nadie es indispensable y que puede haber cosas mucho más atractivas, pero "siempre y cuando estemos alineados todos a los lineamientos de la organización. Hay un reglamento interno y de la liga que tenemos que cumplir, si todos cumplimos, todos somos bienvenidos, sino cumplimos y tenemos algún desacuerdo, la puerta está abierta siempre", indica.

PRÓXIMA TEMPORADA

El presidente dice que tendrán una base de jugadores y que lo han platicado con el entrenador. Igualmente expresa que han visto a muchos posibles refuerzos que le han gustado al Edu Torres en México y del extranjero, pero buscan no sólo buenos jugadores, sino buenos seres humanos como los de la plantilla actual, porque siempre estuvieron dispuestos tomar parte de las actividades que realizó la institución.

CON APRENDIZAJE

Explica que el torneo que pasó les dejó muchas cosas positivas porque aprendieron a tener capacidad de reacción que se debe tener en problemas, así como aprendizaje en lo administrativo, financiero y deportivo. "La verdad creo que este año, en lo personal y creo que para toda la institución ha sido de aprendizaje en todas la áreas y estoy seguro y convencido que lo haremos mejor el próximo año. No es que lo quiera decir a que nos comprometemos, lo que quiero decir que el trabajo constante, organizado y bien hecho, te da mejores resultados y como siempre agradezco a la mejor afición de México y decirles que estamos a sus ordenes y que esperen un mejor 2022", concluyó.