Angélica Molina regresa a jugar al baloncesto profesional

Xalapa, Ver.- La basquetbolista xalapeña, Angélica Molina Campos, ex seleccionada nacional mexicana regresa al plano profesional y lo hará con el equipo regiomontano, Club Phoenix con el que participará en la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil (LMBPF) en la temporada 2022, que arrancará a finales de febrero.

Molina Campos radica en Monterrey, Nuevo León y lo hace por cuestiones laborales desde hace dos años, sin embargo, nunca estuvo alejada de las duelas y para mantener el nivel que la ha colocado en otros equipos profesionales, incluso en Selección Nacional, se mantuvo entrenando individualmente, debido a la pandemia.

Ahora con su nueva institución en la que se enroló en el mes de diciembre, la xalapeña trabaja a tope en entrenamientos para ser parte del equipo titular que salte a escena durante la temporada 2022.

En entrevista desde la ciudad de Monterrey, la “China” dice estar contenta por la oportunidad que le brinda el equipo.

“La verdad me siento muy emocionada y ansiosa, así como un poco nerviosa, pero creo que es parte de todo, porque ya tenía casi dos años en los que estuve fuera de temporada, sin embargo en este momento me siento más completa e interesada, porque es algo que me gusta y además es local, a final de cuentas es seguir creciendo y jugando este bonito deporte”, platica.

Menciona que le gusta mucho el equipo “porque la preparación va más allá de lo que pueda ser fogueo local, ya que tienen mucho contacto con personas y entrenadores de EU, que básicamente ellos estarán viniendo a reforzar en ese ámbito. Está padre porque la intención no es sólo es reforzarnos como jugadoras o como equipo, también en trabajo individual y madurez mental para poder desarrollarse”, expresa vía telefónica.

Para Angélica el regresar al plano profesional le servirá mucho para alcanzar nuevamente el objetivo que toda basquetbolista tiene, que es ser parte de la Selección Mexicana.

“Todavía, creo que es parte de todo esto (ser seleccionada), pues el seguir jugando en una liga profesional, es parte de seguir preparándote y ver las opciones de seguir creciendo y no nada más para pertenecer a un solo club, sino volver a llegar a representar a México y seguir viajando al extranjero representando a mi país con la selección mexicana que es uno de mis objetivos”, señala.

Además dijo que también en su mente está jugar en el extranjero: “Mi tirada más grande es poder irme a jugar a Europa. El juego de allá es totalmente diferente al juego mexicano o al de América, digamos que entre mis objetivos principales es irme a jugar por allá y si se me da la oportunidad de jugar en EU, sería darle continuidad y poder seguir forjando ese crecimiento profesional como mental para alcanzar mis objetivos”.

La xalapeña tiene dos años de vivir en Monterrey, donde es gerente de ventas en una empresa de Salud y Belleza. Durante la pandemia trabajó individual, velocidad, resistencia, técnica y fuerza en gimnasio durante un año por completo, hasta que en diciembre fue contactada por el Club Phoenix a través de la redes sociales para invitarla a formar parte de la nueva institución que incursionará en el profesional.

Un vez que que envió su currículum deportivo y videos, de inmediato le abrieron las puertas y ahora es una de los pilares del equipo que pronto comenzará a realizar pretemporada con las nuevas elementos que fueron seleccionadas en los tryouts que realizaron este fin de semana.

Angélica Molina agradece a su familia, entrenadores, amigos y afición que la han apoyado por más de 20 años que tiene como basquetbolista, por lo que dice “daré todo en cancha, porque no sólo representaré al Club Phoenix que es de Monterrey, sino también a Xalapa, ciudad que tiene mucho talento en niñas y niños y ahora con el regreso del equipo profesional estoy segura será inspirador para las nuevas generaciones”, concluye