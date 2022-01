Arranca primera etapa de los Juegos Estatales Veracruz 2022

La primera etapa de Juegos Estatales Veracruz 2022 arranca con tenis, tenis de mesa y judo en la que intervendrán 240 deportistas; las actividades se realizarán en Veracruz-Boca del Río del 28 al 30 de enero.

Las disciplina de tenis tendrán como sede las canchas de las Palmas Racquet Club en Boca del Río del 28 al 30 enero, mientras que el judo en la Arena Veracruz (28 junta técnica y 29 competencia) y tenis de mesa en el auditorio “Benito Juárez” (28 junta técnica, 29 y 30 de enero competencia).

Este viernes a las 8 horas en las Palmas Racquet Club arrancaron las actividades con 13 jugadores categoría 14 varonil y 17 en la femenil. También habrá intervención de 15 elementos de 16 varonil y 11 femenil.

Se informa que los campeones de las categorías oficiales que establece la convocatoria de Conade, pasan directo a Juegos Nacionales, mientras que el resto del selectivo que se efectuará la próxima semana (4-5 Febrero) en el Britania Sport Center, en donde los campeones de esa eliminatoria serán los número dos de las categorías 14 y 16 en varonil y femenil, así como los segundos lugares serán los suplentes.

La actividad del Judo que arranca este día, el pesaje se efectuará de 18 a 19 horas en el hotel para las categorías oficiales de Juegos Conade que son: Sub 15, Sub 18 y Sub 21 en femenil y varonil. La junta técnica se efectuará a las 20 horas; la disciplina reunirá a 142 deportistas.

Las competencias se desarrollarán el sábado desde las 10 horas en la Arena Veracruz, en donde tomarán parte judokas de municipios de Xalapa, Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Ciudad Mendoza, Córdoba y Boca del Río.

La disciplina del tenis de mesa se efectuará en las instalaciones del Auditorio “Benito Juárez”, en donde tomarán parte 42 deportistas de municipios como Córdoba, Xalapa, Coatepec, Boca del Río y Veracruz.

La junta previa se efectuará este viernes a las 19 horas en el auditorio “Benito Juárez”. La competencia arrancará el sábado 29 de enero a las 10 horas y se habilitaron 12 mesas oficiales de tenis de mesa. La actividad concluirá el domingo 30 de enero con las finales de cada categoría y rama, para pasar a la ceremonia de premiación a partir de las 15 horas.