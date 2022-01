Arrancarán acciones en la UV, liga Premier y Máster

La Liga de la Fundación UV arrancará el próximo sábado actividad con duelos de poder a poder que tendrán como sede la Cancha 1 y Cancha Mixta en la Premier y Máster, respectivamente, por lo que se espera que equipos que sucumbieron en la jornada pasada que fue en 2021, salgan en busca de la victoria.

Las acciones arrancarán en la categoría Premier a las 8:30 horas dentro de la jornada 8 con el duelo Dukla San Bruno vs Betancourt; las acciones continuarán a las 10:15 horas con el duelo Proquiver vs Delfines UV, mientras que a las 12 horas, Independiente Dique medirá fuerzas contra Deportivo Colsa.

Otro duelo de pronostico reservado que será a las 13:35 horas, será el Soccer vs Dique; el conjunto del popular barrio llega como líder general y para finalizar la jornada, a las 15:30 horas jugarán, Santuario vs Rébsamen.

En este último juego, ambos equipos llegan con derrotas, por lo que buscarán los tres puntos que les brinde oportunidad de escalar peldaños en la tabla general que tiene como líder a Dique con 15 unidades.

Por su parte en la jornada 3 de la Master, las acciones arrancarán en en la cancha Mixta a las 8:30 horas con el juego, Dique vs Rébsamen; 10:15 horas, Deportivo Isleta vs Gatsa-Reforma; 12 horas, Pitufos B. J vs Deportivo Z; 13:35 horas, Linces vs Nápoli y 15:30 horas, Universal Sport vs Teodoro Avendaño.

GOLEADORES PREMIER

Hasta la jornada 8 de la Premier, el jugador que lleva la delantera en anotaciones es René Torres de Dique con 7 goles; Juvencio Chimal de Rébsamen, 5; Jesús Hernández, Betancourt, 5; Filiberto Sánchez Proquiver, 4; Mario Báez, Santuario, 3; Emilio Rente, Dique, 3 y César Vázquez, Dukla, 3.

TRANSFERENCIAS:

De acuerdo con lo informado por el coordinador de la liga, Héctor Hugo Arellano, dentro de la jornada 8 y 9, los equipos podrán realizar transferencias, esto en respuesta a petición de algunos equipos que solicitaron este tipo de movimientos.

Así mismo dijo que al detectarse alguna anomalía con jugadores se hará valer lo que el reglamento de la liga señala, “porque la liga ha pugnado la mala maña de alinear a jugadores inelegibles”, por lo que que cualquier infracción será sancionada, dice.

Puntualiza que de darse eso, el jugador “cachirul” será inhabilitado en forma inmediata y definitiva, además a la persona que lo registró, al capitán, y de ser necesario al árbitro en turno, por eso pide realizar todo como se debe.