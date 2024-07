Con más de 40 años de experiencia, Rafael Rodríguez destaca dentro de las artes marciales

Rafael Rodríguez Pereira tiene 42 años dentro del arte marcial y como maestro ha logrado compartir sus saberes con varias generaciones.

De niño lo motivó la cercanía de la escuela para entrenar, después su familia, por lo que se sumó al equipo del maestro Raúl Gutiérrez.

¿Cómo inició Rafael Rodríguez Pereira dentro de las artes marciales?

Su carrera dentro del arte marcial inició hace muchos años en Ciudad de México que pudo seguir más tarde en Xalapa al iniciar con el taekwondo en 1991, luego empezó con el Hapkido, disciplina coreana que se enfoca directamente a la defensa personal y más tarde inició con el Kumdo.

El año pasado obtuvo la certificación internacional de la World Hwarangdo Diamond Federation con lo que obtuvo los niveles de máster y examinador de segunda clase y dentro de la estructura del Hapkido y Kumdo, además, es el secretario nacional de la misma federación.

A sus 47 años, desde el 1997 fundó su escuela, ya propia desde el 2014, por lo que está cumpliendo 10 años de: Supremacía Marcial, ubicada en la avenida Rébsamen 636 .

Allí entrena a niños desde los 4 años, pero además a adultos y adultos mayores de hasta 70 años. Consideró que parte importante en las artes marciales es la disciplina.

“Inicialmente por ahí es donde nos enfocamos mucho en la parte de la disciplina con todos, tanto los pequeños como los adultos. Claro que los juveniles a adultos es un tanto más tardado en poder obtener resultados en este caso de la disciplina, porque ya tienen una formación muy anterior, pero sí buscamos mucho lo que es la formación como personas, que estén disciplinados, que estén enfocados en un entorno de valores”.

Con esa formación, dijo, han tenido la oportunidad de llegar a los podios nacionales e internacionales con competidores de muy buen nivel.

Este trabajo, agregó, le ha dejado una satisfacción personal de ver crecer a los jóvenes a los que ha podido instruir gracias a la confianza de sus padres.

“Esto me ha dejado tener buenas amistades a lo largo de la República y también fuera de nuestro país. Es un camino tan amplio, por ejemplo, el día lunes llegó una alumna de hace muchos años y ahora me lleva a sus tres hijos, ya tienen entre 15 y 17 años, entonces, imagínate la trayectoria de poder haber enseñado a una pequeñita que hoy en día me lleva a sus hijos”.

¿Cuál es la importancia de la práctica de las artes marciales?

En su opinión, las artes marciales son muy favorables para los chicos, porque se trata de una actividad individual que no es como los deportes de conjunto donde si no eres buen goleador, por ejemplo, te vas a la banca.

“Si no eres buen delantero te vas a la banca, si no eres buen poste te vas a la banca; te voy relevando con el que sí es bueno y algún día que tú empieces a destacar entras a la cancha; no, aquí en los deportes individuales el joven va a tener la experiencia de que su máximo esfuerzo es lo que lo va a llevar hasta donde él quiera llegar y no hay un límite para eso, porque es su máximo esfuerzo”.

A los padres les dijo que, si realmente están interesados en que sus hijos hagan un deporte cual sea, individual o de conjunto se comprometan de verdad.

“Que se comprometan a lo que va a hacer la formación de su hijo dentro del deporte. porque es muy fácil decir, si lo llevo o no, pero ‘ya está lloviendo, ya no, ya está el tráfico’, en fin, hay muchas situaciones. Hace poco platicaba con los papás: '¿Quieren resultados? Olvídense del 24 de diciembre, del 31 de diciembre, olvídense de las fechas de cumpleaños, porque todos esos días se entrena cuando estamos previos a una competencia importante, descansarán el 25, descansarán el día primero, pero de ahí entrenamos', si los papás están dispuestos a ofrecer ese esfuerzo, aseguro que la formación para sus hijos va a ser increíble”.

