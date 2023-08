¡Campeón nacional a sus 77 años! José Agustín y su compromiso con el atletismo

"Hay que prepararse muy duro para ganar, a mí me gusta competir y no solo participar; ahora soy campeón nacional en 800 y 1500 metros planos en el Primer Campeonato Panamericano de Atletismo que se desarrolló en Mérida", platicó para Diario de Xalapa, José Agustín de la Luz de Luis, atleta de 77 años de edad.

En días pasados se desarrolló la competencia, con asistencia de atletas adultos mayores, donde el originario de Atenco, Puebla, pero radicado en Xalapa desde hace 55 años, logró coronarse.

"Para esta competencia me preparé entrenando todos los días a las 6 de la mañana, la verdad me fue muy bien, pues gané en las pruebas de 800 y 1500 metros planos en la categoría 75-79 años", platicó.

José Agustín tiene en Xalapa 55 años y cuando buscó la forma de salir adelante le ayudó la habilidad de reparar lentes; ahora orgullosamente él realiza esa actividad en Plaza Clavijero.

¿Qué otros deportes ha practicado?

El atleta goza de salud inmejorable, pues toda su vida ha realizado actividad deportiva, como boxeo, ciclismo y actualmente atletismo con el que ha logrado cosas importantes.

"Me paro a las 5 de la mañana diariamente para entrenar a partir de las 6 en una vitapista que se encuentra atrás de la Iglesia de los Dos Apóstoles, por el rumbo del Seminario", dijo.

También realiza su actividad laboral desde 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, trabajo que consiste en reparar lentes y venderlos, profesión con la que salió adelante junto a su esposa y dos hijos, quienes ya le dieron la oportunidad de ser abuelo en dos ocasiones.

"Practicar el atletismo me mantiene sano, lo hago por salud, esa es la fase principal, la mayoría me dice que estoy viejo, yo siempre los reto a correr de 15 a 20 km; la edad nunca ha sido impedimento para realizar la actividad deportiva que me mantiene muy sano", expresó.

El atleta goza de salud inmejorable, pues toda su vida ha realizado actividad deportiva | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa / Pexels

¿En qué torneos ha participado el atleta José Agustín?

El Maratón de Xalapa estaba en sus planes, pero un problema físico evitó que cumpliera la distancia de los 42 km, sin embargo, realizó el Medio Maratón con resultados satisfactorios. El año pasado sí lo corrió y realizó 4 horas con 56 minutos.

En Tierra Blanca en un estatal logró la segunda posición y pudo lograr el primero, pero un desafortunado cruce de una persona evitó que llegara en la primera posición.

Luego tomó parte en otro en Acayucan, donde corrió la pruebas de 1800 y 100 metros planos, ganando el primer lugar; posteriormente asistió al Nacional en la Ciudad de México y se colocó en el primer lugar en 100 metros, mientras que en 1800 una desafortunada descalificación lo dejó fuera, situación que aún recuerda con cierta molestia, pues se le hizo injusto.

"Cómo es posible que entrené muy fuerte y hagan esto. Desafortunadamente en el deporte existen ese tipo de cosas, pues si no tienes un apoyo pasa esto", relató.

El atleta expone que la edad nunca es impedimento para realizar algún deporte | Foto: Pixabay

El atletismo le da gran satisfacción, pues logra ver sus resultados en medallas, "todo esto es una felicidad muy grande, porque a mis años hay chamacos que nada más no”.

De su profesión dice que tiene aproximadamente 60 años y que inició a los 15 gracias a un señor que conoció que le dijo que, "debía aprender esa actividad para salir adelante; esta profesión me ayudó; ahora tengo un pequeño negocio en Plaza Clavijero, ahí puedes preguntar por el "Barbas". Abro a partir de las 9 de la mañana y cierro a las 8 de la noche diariamente y aunque esta labor la hago con orgullo, también me doy mi tiempo para entrenar”.

José Agustín tiene en Xalapa 55 años y cuando buscó la forma de salir adelante le ayudó la habilidad de reparar lentes | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Y agregó: "Si no entrenas no ganas. Para lograr llegar en primer lugar hay que entrenar muy fuerte. Hay algunos deportistas que ya ganan y se sienten grandes y luego por eso dejan de entrenar, pero eso es un error. Un atleta debe ser constante, porque si te llaman a participar tienes que estar completo, porque se trata de ir a ganar. En estos eventos yo no voy a pasear ni voy a participar, el "Barbas" va a competir siempre y a tratar de ganar", concluyó.