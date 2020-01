Atletas destacados no siempre son los mejores entrenadores: Rubén Viveros

XALAPA, Ver.- El entrenador de atletismo y multimedallista nacional en salto con garrocha Rubén Viveros Watty, continúa su carrera como entrenador, en busca de rescatar talentos veracruzanos que quieran competir por un puesto en el podio de las diferentes competencias que se organizan en el país.

La cita con el veracruzano es en el estadio Xalapeño de 7:00 a 10:00 horas y de 16:00 a 17:00 horas de lunes a viernes “vamos trabajando, comenzamos muy bien el año, después de las vacaciones les dimos un descanso a los chicos; regresamos con la etapa general y ahora vamos con lo específico ya se vienen las competencias”, comentó.

Al momento la intención es trabajar con edades de los 12 años en adelante, categorías en las que ya se busca un tema competitivo, en su grupo cuenta con cinco atletas que participaran en las eliminatorias de los Juegos Nacional Conade, Universiada y eventos que organiza y avala la Comisión Nacional Deportiva de Instituciones Privadas (Conadeip).

Realmente desde empecé el grupo me estoy especializando en el área de saltos, dejando un poco de lado el salto de altura en donde no me he involucrado hasta ahorita, igualmente no he conseguido algún atleta que tenga las cualidades; pero entrenamos el salto de longitud, salto triple y estamos tratando y batallando un poco en incursionar en el salto con garrocha

platicó el ex garrochista veracruzanos

La intención de Viveros Watty es buscar en las escuelas interesadas en la práctica de este deporte, que su grupo crezca con miras a ser de los que apoya al talento veracruzano.

Para Rubén Vivero las redes sociales son una gran ayuda para transmitir información y estar conectados como sociedad, pero eso no siempre es bueno cuando se tratar de promocionarse como entrenador ya que no todos cuentan con la experiencia necesaria.

Hay que trabajar con alguien que tenga experiencia, que esté preparado, no dejarse ir sólo por lo que se anuncia, es fácil vender la imagen, pero a la hora del trabajo hay muchas carencias

“Cuando se busca un trabajo con miras a ser competidor es muy importante llevar una buena planificación, estructura y tener todo organizado”.

Por lo tanto, es fundamental que a la hora de elegir al encargado de llevar su preparación se investigue, si tuvo algún resultado como atleta ayuda a la referencia, por lo menos compitió; pero eso no es lo importante “también debe tener un preparación académica no sólo por ser un buen atleta se es un buen entrenador, tiene que haber una correlación en esa situación”.

