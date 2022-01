Ford Lobo Tremor tiene un balance que sorprende

Ford Lobo ha sabido adaptarse a las necesidades de sus clientes como una camioneta de trabajo, pero con el paso del tiempo escaló a niveles superiores; hoy se coloca también como una camioneta de lujo.

Es justo entre estos dos puntos —lujo y todoterreno — que Ford decidió colocar a la Lobo con el apellido Tremor, una variante que no niega sus raíces de vehículo de trabajo, que no sacrifica la elegancia, sino todo lo contrario, mejora sus capacidades off road.

En esta versión encontramos varios componentes, como un diferencial bloqueable que mejora la tracción en condiciones difíciles; una placa protectora integrada en el chasis frontal, un esquema de suspensión calibrada para abandonar el asfalto con libertad gracias a los mayores recorridos y a que aumenta la distancia al suelo; así como un juego de neumáticos todoterreno.

El complemento ideal de lo anterior llega en forma de un motor V6 EcoBoost de 3.5 litros twin turbo, que genera 400 caballos de fuerza y 500 libras-pie de torque a las cuatro ruedas, acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades.

Desde el puesto de mando la sensación de poder es absoluta, con una posición de manejo elevada y una respuesta inmediata al pisar el acelerador. La suspensión devora todo lo que tenga a su paso, mientras que la dirección apunta con naturalidad y obedece las órdenes del conductor a través del volante, con mucha precisión.

FICHA TÉCNICA

Motor 3.5L EcoBoost® (Twin-Turbo)

Potencia 400 Hp

Torque 500 lb-pie

Transmisión Automática 10 vel.

Precio $1,200,800.

