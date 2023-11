Badmintón, de ser un deporte de exhibición un ganar medallas nacionales: Antonio Rojas

Veracruz, Ver.- Como presidente de la Asociación Veracruzana de Bádminton el Premio Estatal del Deporte en el 2021, Antonio Rojas Ortega ha llevado este deporte a eventos nacionales con miras a que los atletas puedan participar en torneos internacionales.

En entrevista para Diario de Xalapa, reconoce que aunque este deporte tiene más de 60 años en México, en el estado de Veracruz “se está picando piedra” para fortalecer la disciplina.

Relata que sus inicios dentro de esta disciplina se dieron en el 2014 tras una convocatoria para una exhibición de Bádminton, donde se seleccionó a estudiantes de la primaria 19 de Febrero.

“Durante los juegos escolares, las escuelas se presentaban con equipos de futbol, basquetbol pero era difícil llegar, los rebotaban y en el 2013 convocaron como deporte nuevo de exhibición al Bádminton, no lo conocíamos, pero quisimos intentar, en ese momento teníamos a un chico, que después se convirtió en un buen futbolista pero con él nos fuimos a Chihuahua, como primera participación y ahí conocí a personajes como el presidente de la Federación”, explica.

De profesión maestro de Educación Física, también se ha desempeñado como director de Fomento Deportivo en el municipio de Soledad de Doblado y bajo ese cargo es como se dio a la tarea de tener más participación dentro del Bádminton.

¿Cuándo surge el badmintón en Veracruz?

“En el 2014 como director de Fomento Deportivo es como busque participar en eventos dentro de esta categoría, pregunte en el Instituto Veracruzano del Deporte y me dijeron que ya no existía ninguna asociación pero la Federación nos dio el aval de poder participar y nuestra primera experiencia fue en la Olimpiada Nacional donde pasamos sin pena ni gloria pero de alguna manera sentó las bases para la formación de la Asociación”, destaca.

En ese sentido reconoce que los primeros atletas dentro de la categoría fueron puros jóvenes originarios del municipio de Soledad de Doblado.

“Si empezamos con niños completamente de Soledad de Doblado, por ejemplo en unos juegos escolares nos fuimos directamente al estatal, llevamos cuatro niños; dos eran de Soledad y los otros dos de Suchilapan de Jesús Carranza, jugamos entre nosotros y ya para los juegos Conade llevamos 10 niños y todos eran de Soledad, fue el parteaguas”, expresa.

Señala después del esfuerzo de los atletas en cada participación se propuso desde la Federación Mexicana de Bádminton conformar la Asociación Veracruzana donde se le dio la oportunidad de presidir como representante estatal.

Actualmente la Asociación Estatal está integrada por cerca de 50 atletas en clubes de Xalapa, Acayucan, Playa Vicente y Córdoba.

La participación de los atletas ha generado medallas en las competencias escolares, como en los nacionales Conade y en los Panamericanos que aunque se trató de una competencia internacional, se celebró en México.

Con estos resultados, Rojas Ortega asegura sentirse satisfecho del trabajo que se ha logrado pero no pierde el interés de seguir preparando a los atletas para participar en competencias internacionales fuera del país.

De hecho en el 2021 fue Premio Estatal de Deporte como entrenador de promoción deportiva. “Profesionalmente para mi es de gran valor, no ha sido fácil, picar piedra es lo más complicado, como no dábamos resultados era difícil que nos apoyara el IVD sin embargo me fui preparando dentro de esta rama con cursos, tengo la oportunidad ahora de ser entrenador Level One y Levet Two, soy entrenador certificado por la Federación, me di a la tarea de estudiar una maestría, pero todo ha sido satisfactorio porque mis niños han destacado, han obtenido becas deportivas del Instituto y del municipio y por supuesto con miras a las competencias internacionales”, puntualiza.