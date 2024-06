Banderilla será sede del Segundo Torneo Nacional de Goalball; fecha y horario

El próximo sábado 29 de junio, en la cancha municipal de Banderilla realizarán el Segundo Torneo Nacional de Goalball, deporte para ciegos y débiles visuales, denominado “Diluvio de Estrellas”, en el que participarán equipos de Oaxaca, Chiapas, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.

Segundo Torneo Nacional de goalball en Banderilla: fecha, horario y sede

La actividad iniciará a las 8 de la mañana y concluirá a las 7 de la noche, mientras que a las 11 horas se realizará la inauguración del gran Campeonato Nacional de goalball, único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual.

El goalball es el único deporte paralímpico creado específicamente para personas ciegas y con discapacidad visual | Foto: Luis Hernández. / Diario de Xalapa

Este campeonato es de corte nacional y será pentagonal en rama varonil y femenil y será el 29 de junio en la cancha municipal de Banderilla, que se localiza en la calle Miguel Hidalgo #14, junto al Convento del Sagrado Corazón de Jesús y la Fuerza Civil.

La organización informó que Veracruz contará con dos equipos varoniles y uno femenil y se conforman con atletas de los clubes municipales que están afiliados a la Asociación Veracruzana del Deporte para Ciegos y Débiles Visuales de Xalapa, Banderilla y Orizaba. Estos representativos tienen a jugadores en selección estatal.

El evento es totalmente gratuito y es con el objetivo de dar a conocer el goalball a la sociedad, así como desarrollarlo a nivel estatal, indicó Kaleeb Alexander Ramírez Monroy, parte de la organización y jugador.

Además, explicó que esta es la oportunidad que deseaban, pues se presentarán equipos que tienen un nivel de desarrollo muy amplio, “por lo que buscamos generar este tipo de oportunidades para los atletas veracruzanos y tengan la oportunidad de medirse contra los mejores de otros estados que ya tienen más de 10 años entrenando el goalball”.

Destacó, que el nivel de juego con el que llegarán los equipos es muy alto, por lo que será muy exigente para Veracruz, sin embargo, puntualizó que darán lo mejor de sí para demostrar que en entidad continúa avanzando este deporte.

"Uno de los objetivos es desarrollar el deporte y a los deportistas, al enfrentarnos contra grandes, así como dar a conocer la disciplina a las personas, por eso los invitamos el próximo 29 de junio a las 8 de la mañana en la cancha municipal de Banderilla".

Invitan a practicas goalball

Ramírez Monroy invitó a las personas con discapacidad visual que quieran conocer el único deporte paralímpico creado específicamente para personas con discapacidad visual, pueden pedir informes a través de las redes sociales.

"Cualquier persona con discapacidad visual, ya sea ciega o con baja visión, se puede unir a la asociación por medio de cualquier club municipal. Nos pueden mandar mensaje en Facebook en la página ASDEVER, también al club de Orizaba que aparece como Delfines Orizaba Ciegos y Débiles Visuales o en al de Xalapa que aparece como Halcones Ciegos y con Baja Visión de Xalapa. Ahí nos pueden enviar mensajes y nosotros los enviaríamos al club municipal que tengan más cercano a su domicilio y de esta manera tendrían la oportunidad de afiliarse a la asociación".

Beneficios de practicar goalball

Kaleeb Alexander puntualizó que el goalball se le llama “El rey de los deportes para ciegos”, al ser el único que fue creado como tal, al no ser un deporte adaptado.

“Este deporte ayuda a las personas con discapacidad visual, a potenciar diferentes habilidades que se requieren para la vida diaria. Yo siempre les digo eso, que me he dado cuenta que practicando este deporte he podido desarrollar más la orientación, ubicación, movilidad, que son habilidades que sí se requieren, como el oído, el sentido de la espacialidad, ese tipo de conceptos que te ayudan a la vida diaria, por eso es un beneficio agregado el practicar este deporte, más allá de los beneficios de la salud que brinda cualquier actividad, como la salud física y mental”, concluyó.