Boxeadora veracruzana debutará a nivel profesional, conócela

Veracruz, Ver.- A sus 20 años, Litzy Adilene Vázquez Ochoa será la primera mujer en el estado de Veracruz en debutar a nivel profesional como boxeadora.

Nacida en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero adoptada como veracruzana, destaca que su entrenamiento inició a los 11 años cuando justamente llegó a vivir al municipio de Veracruz, en una casa ubicada enfrente de una escuela de box, además de que su madre también había practicado este deporte años atrás.

Leer más: Claudia empezó en el volante, hoy preside el Movimiento Taxista en Veracruz

“Cuando yo tenía 10 años llegue a vivir a Veracruz con mi familia y justo llegamos a vivir en una casa donde enfrente había una escuela de box, nunca me imagine practicar este deporte, ni siquiera me gustaba porque yo solo veía practicar a hombres y pensé que era un deporte de varones, pero en una ocasión durante una exhibición de sparring vi a dos niñas como de mi edad en ese momento, de 11 a 12 años y ya fue como me incorporé al box, mi mamá y mi hermana se sorprendieron porque en otras ocasiones ya me habían dicho de entrar pero les decía que no”, recuerda.

Local Emprendió con estrategia y esta joven logró sus objetivos

Aunque al principio la práctica sólo era un hobby poco a poco se fue enamorando del box fijándose como meta prepararse para alcanzar algunos títulos que la coloquen como la mejor en todos los niveles.

“En mi primer día el entrenador me preguntó que si alguna vez había practicado boxeo, porque mencionó que para haber sido mi primer día lo había hecho muy bien, muy coordinado y que al parecer traía la sangre de boxeadora, pero es que mi mamá practicó alguna vez el deporte y recuerdo que estando pequeña un día la acompañe al gimnasio y empecé a pegarle al costal y me dijo el entrenador de ella, miren aquí tenemos a la futura campeona mundial y quien diría que estoy a punto de debutar”, sonríe.

LISTA DE ÉXITOS

En su carrera, Litzy ya cuenta con muchos reconocimientos y una veintena de medallas de oro, plata y bronce tras su participación en distintas competencias, alcanzando el rango amateur con un total de 100 peleas de las cuales salió victoriosa en 94.

Ahora con cuatro cinturones ganados y bajo el nivel de elite "La Bomba" como se le conoce en el gremio, está próxima a debutar en el nivel profesional, siendo la única mujer en la historia de Veracruz.

“Yo ya soy de categoría elite porque he participado en olimpiadas nacionales, soy medallista de plata en el Festival Olímpico Nacional y soy medallista de Bronce en la Olimpiada Nacional Juvenil, ya tuve una carrera muy larga en el amateur, bastante fogueo, tengo 100 peleas de las cuales 94 he ganado y soy dos veces medallista nacional me siento muy preparada, fuerte para dar el siguiente paso que es el debut profesional”, afirma.

Su debut en el nivel profesional será el próximo jueves 31 de marzo en el salón Dos Bocas en el municipio de Boca del Río donde podría estar acompañada de dos de las figuras más importantes del boxeo femenino, Erika Cruz Hernández y Sonia Osorio Vázquez así como otros boxeadores profesionales.

Con cuatro cinturones ganados Litzy está próxima a debutar en el nivel profesional siendo la única mujer en la historia de Veracruz/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

Durante el evento otros más también harán su debut en el nivel profesional como sus compañeros del Boxeo Zaragoza, Fernando Pérez Zapata “Charrito” y Hammet Kowamy Keb del Valle “el Crazy Keb”, sin embargo, será la única mujer en cartelera.

En ese sentido con miras a ese gran evento y poder costear los gastos que implica su entrenamiento, alimentación, trajes de competencia, zapatos, vendaje y demás, ya que aún no cuenta con patrocinadores, montó un pequeño negocio de antojitos para recaudar dinero.

“Abrí un negocio para solventar mi carrera deportiva ya que nosotros como boxeadores no tenemos una beca o un apoyo mensual para cubrir los gastos, entonces los fines de semana vendo antojitos porque la carrera implica gastos en alimentación, tengo que llevar una dieta, hay que viajar y bueno se necesita dinero”, señala.

En el ámbito educativo, Litzy suspendió sus estudios pero promete regresar para concluir su carrera en educación deportiva y continuar con sus entrenamientos para seguir avanzando en el mundo del boxeo donde sueña con ser una estrella a nivel internacional.