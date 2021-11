Braulio Díaz, un guerrero de las duelas que sueña en grande

Braulio Díaz Sánchez, jugador de Guerreros de Xalapa, a sus 16 años de edad da muestras del gran nivel que ha adquirido gracias a personas que le brindan conocimientos, entre ellas, Jessica Elizondo, coach de su actual equipo.

La confianza brindada por la entrenadora, el estudiante del Artículo Tercero la aprovecha al máximo, por lo que en cada oportunidad de participar en duelos del Circuito de Baloncesto del Pacífico (Cibapac), lo realiza con excelentes dividendos.

La posición en la que actualmente está no le fue fácil llegar, antes tuvo que pasar por equipos, no menos importantes, pero no con los parámetros que tiene Guerreros de Xalapa, por lo tanto el esfuerzo era más intenso, por no contar con experiencia que tiene en este momento.

Sus primeros pasos fue con Pandilla, posteriormente Osos Carillo, Kings y Rinos, por lo que el nivel que fue adquiriendo le abrieron puertas en combinados estatales con los que tomó parte de torneos regionales, estatales, nacionales y olimpiadas, en donde ya daba muestras de su potencial.

La oportunidad de dar un paso más fue al recibir la oportunidad de estar en un proyecto que ahora es toda una realidad en una liga profesional, Guerreros de Xalapa.

Aunque está jugando un basquetbol de alto nivel, el xalapeño no se conforma y desea continuar avanzando por el mismo camino que sabe pronto podría llevarlo a jugar al extranjero, lugar que tiene en mente desde pequeño, cuando tomó la decisión de practicar en forma este deporte.

"Me gustaría poder jugar en el extranjero, pero todo es paso a paso. En estos momentos no hay nada confirmado al cien por ciento, pero sí hay una oportunidad muy valiosa de poder irme. Houston podría ser, pero hay que esperar. Esto para mi siempre ha sido un sueño y mis padres lo saben que eso siempre lo he deseado y lucharé para dar ese paso", comentó el jugador en entrevista.

Reconoce el valor y confianza que tiene su entrenadora en él: "Me llevo muy bien con mi entrenadora. Al estar con ella, he aprendido muchas cosas. Ahorita no he tenido la oportunidad de jugar con los de mi edad, pero con la experiencia que me está dando y los consejos, creo que todo será más sencillo", puntualiza.

Y agrega: "Ella es muy buena, sabe lo que hace y le agradezco por brindarme la confianza. Confía mucho en mi y yo trato de reflejarlo", afirmó.

El basquetbol para Braulio es motivación y cuando tiene oportunidad de jugar se divierte mucho y si de finales se trata, mucho más.

"Disfruto mucho los torneos. Cuando llegamos a las finales y ver a la gente alrededor de la cancha, la verdad es algo muy emocionante. Cuando estás tirando libres y te abuchean y la gente te mete presión es lo que a mi me impulsa a dar lo mejor de mí dentro de la duela, la verdad me motiva mucho y me divierto".

Braulio Díaz Sánchez, su posición es movedor, actualmente cuenta con 16 años de edad. Estudia en el Artículo Tercero y sus padres se llaman Iveth Sánchez González y José Antonio Díaz Rodríguez.

El basquetbol es su pasión, pero también piensa en tener una carrera universitaria y la que tiene en mente es Educación Física. Siempre ha sido agradecido con las personas que lo apoyan, entre ellos sus padres, su hermano, amigos y entrenadora, quien tiene toda la confianza en él.

Para el jugador el basquetbol es fundamental, porque ese deporte le ha dado muchas alegrías y algunas tristezas por finales perdidas, sin embargo no baja los brazos para dar más pasos que lo lleven al éxito.

Desea que los que se inician en el basquetbol "nunca dejen de perseguir lo que quieren, que siempre luchen hasta conseguirlo. Ahorita en la pandemia dejaron de entrenar muchos, pero hay que buscar la forma para continuar creciendo, si yo puedo crecer, todos lo pueden hacer. En Xalapa hay mucho talento y estoy seguro que si luchan por lograr cosas, las conseguirán", concluyó.