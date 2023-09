Bulldog Boca invita a unirse a sus filas para la nueva temporada de futbol

La temporada 2023-2024 del futbol veracruzano, pronto dará inicio, es por eso que el Club Bulldog Boca anunció formalmente la apertura de inscripciones para formar parte de su nuevo proyecto deportivo llamado lo “Mejor de Veracruz”, que tiene como objetivo formar a equipos fuertes que participen en la Liga Nacional Juvenil, además de torneos estatales y nacionales.

La institución que es originaria del municipio de Boca del Río, tiene una importante visión en el plano formativo y de proyección, por lo que invita a jugadores a unirse para continuar desarrollándose en este deporte a través de el Club de Futbol Bulldog Boca que como cada temporada peleará títulos y campeonatos en los torneos que participe como el local, estatal y nacional.

¿Para qué edades es la convocatoria?

La directiva anunció que la convocatoria es para niños y jóvenes en las categorías infantil biberón 2018-2019, infantil BB, 2016-2017, infantil B 2014-2015, infantil A, 2012-2013 y en la categoría juvenil Sub 13, 2010-2011, Sub 15, 2008-2009 y Sub 17, 2005-2006-2007.

Los interesados pueden marcar al 2291 07 3093 o a través del Facebook CF Bulldog Boca para agendar una clase muestra; los entrenamientos serán en El Morro con entrenadores capacitados y de alto rangos de estudios especializados en la materia deportiva; ellos son: los entrenadores Rogelio Calderón, Jorge Campa y William Arano.