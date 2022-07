¡Con toda la actitud! El xalapeño, David Montiel participará en el Open de Las Américas

El xalapeño David Montiel Caballero participará del 8 al 11 de julio en el Campeonato Internacional de Para Powerlifting, Open de Las Américas que se realizará en San Luis, Misuri, EU.

Esta competencia internacional reunirá a campeones Paralímpicos y del planeta que junto a los más fuertes de la región buscarán un lugar a otro evento internacional y ahí estará el veracruzano.

Este será la tercera edición, después del organizado en la Ciudad de México en 2015 y Bogotá 2018.

¿Cuál será la sede del Campeonato Internacional de Para Powerlifting?

Ahora será en San Luis, Misuri en el campus de la Universidad Logan en Chesterfield. Este evento otorga boletos para Juegos Para Panamericanos de Santiago de Chile 2023, además da puntos para los Juegos Paralímpicos de Paris 2024.

Este día el atleta veracruzano en compañía de su entrenadora, Mariela Ferrer Sánchez, con el resto de la selección nacional realizará el viaje con el objetivo de lograr buen papel.

David cerca de mes estuvo concentrado en la Ciudad de México en el Comité Paralímpico Mexicano afinando detalles con el equipo de entrenamiento nacional que encabeza Enrique Alvarado.

Desde la capital del país, horas antes de emprender su primera aventura internacional de este año, Montiel Caballero dijo que se encuentra seguro del trabajo que realizó para esta competencia, por lo que tiene confianza en brinda buen papel.

En sus redes sociales anunció su participación en el Open de las Américas | Foto: Cortesía | David Montiel

“No hay día que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, en unas horas saldremos a EU y gracias a Dios me siento muy bien, de salud y físicamente”, platicó el deportista.

¿Cuáles fueron las palabras de David ante su participación en el Campeonato Internacional de Para Powerlifting?

Agradece el apoyo que ha tenido de varias personas, así como el de la entrenadora xalapeña, Mariela Ferrer, “que es la que ha estado conmigo más del 100%, por eso digo, primeramente Dios haremos un buen papel, porque vamos a dar lo mejor de nosotros”, puntualizó.

Por su parte, la entrenadora destaca la importancia del campeonato por las oportunidades que brinda para que atletas participantes trasciendan a nivel internacional, “porque es el Open de las Américas y aparte es Para Pan de Para Powerlifting, además da calificación a Juegos Para Panamericanos de Chile 2023, por lo que es un evento muy importante para nosotros, porque es un clasificatorio”, indica.

Detalla que necesariamente es obligatorio para David competirlo, porque sólo así puede aspirar en un futuro a una plaza olímpica, “entonces para nosotros es un evento como te repito, sumamente importante”, dice.

Remarca que han hecho un trabajo muy arduo y es de varios meses, “tiempo que hemos caminado de la mano y los resultados aquí están y se están dando, desde que se fue al selectivo y gracias al buen trabajo, ahora David ya está dentro de la selección nacional. Él va con todo, preparado física y mentalmente muy bien”, comenta.

Destaca qué aunque han pasado por momentos complicados respecto a los apoyos dice que esperan buenos resultados, “ahorita venimos con nuestros propios recursos a la concentración, sin embargo no nos podemos detener por situaciones administrativas y logística, como siempre que no dejas al margen, pero bueno, aquí estamos cumpliendo y ahora en busca de más cosas a nivel internacional con los colores de Veracruz y México”, concluyó.