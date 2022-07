Revive el candente inicio del Campeonato Metropolitano de Beisbol; los resultados

Tomateros de Xalapa inició a tambor batiente el Primer Campeonato Metropolitano de Beisbol, al derrotar con pizarra de 12-10 al equipo de Águilas de Chahuapan, en duelo desarrollado en el Parque Deportivo Colón.

El encuentro fue el inicio del campeonato y fue emocionante, así como el resto de la jornada que continuó en sábado con tres juegos que tampoco quedaron a deber, ya que igualmente hubo emocionantes jugadas.

¿Quién fue el pitcher ganador?

En la victoria de Tomateros el pitcher ganador fue Bryan Apocada, mientras que Alexis Rodríguez tuvo que cargar con la derrota.

Por su parte, Chileros Chilpotles se presentó exitosamente en la justa al derrotar con pizarra de 15-2 a El Tronconal en duelo desarrollado en el diamante de El Chico; Carlos Uriel García fue el pitcher ganador, mientras que Bruno Ortega fue el perdedor.

Limoneros de Emiliano Zapata con tremendo juego de Jonathan Gracia, logró una victoria de 8-3 sobre Queseros de Rancho Viejo, dejando como pitcher perdedor a Emilio Viveros.

¿Cuándo serán los próximos encuentros del Campeonato Metropolitano de Beisbol?

Será el próximo viernes 29 del presente mes cuando regresé a la acción la competencia y será a las 17 horas con los encuentros simultáneos en diferentes campos que son: Parque Deportivo Colón, Tomateros de Xalapa vs Jaguares de la UX.

Jalcomulco, Queseros de Rancho Viejo vs Águilas de Chahuapan y en El Chico, Chileros Chilpotles vs Leones del Tronconal.

Tomateros de Xalapa inició el Primer Campeonato Metropolitano de Beisbol, al derrotar con pizarra de 12-10 al equipo de Águilas de Chahuapan | Foto: Cortesía | Tomateros de Xalapa

Mientras que el sábado 30 a las 17 horas, en el Colón se verán las caras Águilas de Chahuapan vs Chileros Chilpotles; El Chico, Limoneros de Emiliano Zapata vs Queseros de Rancho Viejo y en El Castillo, Leones del Tronconal vs Jaguares de la UX.