Club Mamba de Xalapa logra segundo lugar nacional en Campeonato de Ultimate Frisbee

Un brillante actuación desarrolló el Club Mamba de Xalapa en el Campeonato Nacional de Clubes 2024 de Ultimate Frisbee, al ganar el segundo lugar de la competencia que se desarrolló en Guadalajara, Jalisco.

El evento que fue avalado por la Federación Mexicana de Disco Volador (Femedivo) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), tuvo como campeón a Malaki Ixchel de Querétaro.

El conjunto xalapeño demostró que la capital veracruzana cuenta con un alto nivel de competencia al brindar emocionantes estrategias que le sirvieron para colocarse como el segundo mejor del certamen.

Además, Veracruz también tuvo representación con los equipos mixtos Infinity de Xalapa y Unders de Perote, además de Mamba de Xalapa, segundo lugar nacional.

El Campeonato reunió a las 3 ramas, varonil, femenil, mixta todas categoría élite.

En la rama mixta en donde participaron los clubes veracruzanos, hubo un total de 11 equipos que buscaban el Campeonato que daba al primer lugar un pase al Campeonato Panamericano 2025.

En ese sector tomaron parte clubes de Sonora, CDMX, Puebla, Querétaro, Morelos y Yucatán.

¿A qué equipos se enfrentó el Club Mamba de Xalapa?

El camino de Mamba para alcanzar el segundo lugar nacional fue de la siguiente forma: Mamba 9 vs 7 Turix (Mérida); Mamba 7 vs 5 Malaki Itzamna (Querétaro); Mamba 11 vs Kanguros (Puebla); Mamba 11 vs 0 Infinity (Xalapa) y Mamba 7 vs 4 Unders (Perote).

En cuartos de final: Mamba 15 vs 0 Kowabunga (CDMX); semifinal: Mamba 10 vs 7 Candela (Cuernavaca) y Final: Mamba 6 vs Malaki Ixchel (Querétaro).

El club Unders de Perote finalizó en el octavo lugar Nacional y el Club Infinity fue décimo lugar nacional en competencia.

El Ultimate Frisbee es un deporte auto arbitrado, por lo que los jugadores siguen a pie de letra el reglamento para poder llevar a cabo los partidos sin necesidad de un árbitro, teniendo como base el llamado “Espíritu de Juego”, por lo que se premia al club que mejor representa el “Espíritu de Juego”; en esta ocasión el primer lugar nacional de “Espíritu de Juego” lo ganó el Club Infinity.

Los podios rama mixta

1er. Lugar, Malaki Ixchel de Queretaro; 2do. lugar, Mamba de Xalapa y 3er. Lugar Candela de Cuernavaca

1er Lugar de Espíritu de juego: Infinity de Xalapa

Rama varonil

1er. lugar, Aguilas de San Luis Potosí; 2do. Lugar Cóndor de CDMX; 3er. Lugar Casino de Tijuana y 1er. Lugar de Espíritu de juego: Sunset Elite de Tijuana.

Rama femenil

1er. Lugar, Venado Azul de San Luis Potosí; 2do. Lugar Cóndor de CDMX y 3er. Lugar Malafama de CDMX. Triple empate en 1er. Lugar de Espíritu de juego: Tijuana (Tijuana), Selenas (Querétaro), Cóndor (CDMX).

