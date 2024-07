Xalapeños triunfan en el Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo, en Durango

Notable participación tuvieron los xalapeños Carlos Yair Rivas Pérez y Francisco Javier Flores Rosales en el Campeonato Nacional Master de Pista y Campo celebrado en Durango, organizado por la Asociaciones Nacional de Atletas Master de México.

En ese evento, el atleta Carlos Yair, del Club Rivas Xalapa, logró tres medallas de oro en la categoría 30-34 y fue en 400 metros, 800 metros y mil 500, mientras que Francisco Javier ganó el segundo lugar en mil 500 metros, categoría 35-39 años y ⁠tercer lugar en 5 mil metros.

En este Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo, desarrollado en Durango, la competencia fue en las inmediaciones del Instituto Estatal del Deporte y se presentaron deportistas importantes de toda la República Mexicana.

¿Cuál es la trayectoria de Carlos Yair Rivas Pérez y Francisco Javier Flores Rosales?

Los xalapeños demostraron que en la capital del estado de Veracruz, existen atletas comprometidos con el deporte y sus medallas son el reflejo de la constancia, dedicación y esfuerzo que es de varios años.

Francisco Javier Flores Rosales, conocido como “Pack Flores”, cuenta con 39 años de edad y forma parte del equipo FUDAT, Fundación para Despertar al Talento Deportivo.

Además, es parte de los deportistas que reciben apoyo de FIX Xalapa y ahora se alista para tomar parte de la carrera Pueblos Mágicos Coatepec 5 km a desarrollarse el 4 de agosto del presente año.

También en su programa deportivo se encuentra la tradicional Carrera de San Jerónimo Coatepec 5 km que será el 30 de septiembre. Tiene planeado participar el 10 de noviembre en la carrera Maratón TV San Luis Potosí 5 km.

Uno de los objetivos a mediano plazo del deportista es ser campeón nacional máster 2025, y posteriormente ser campeón mundial 2026 en la prueba de los 5 mil metros planos.

Mientras tanto, Carlos Yair Rivas Pérez de 32 años de edad, quien participó en la categoría 30-34 y ganador de tres medallas de oro en el Campeonato Nacional, Sub Máster y Máster, se encuentra muy contento por esto que realizó.

“Me siento muy contento, ya que es el primer año que logró ganar mis tres pruebas; el entrenamiento fue duro para que me dieran resultados y agradezco a mi entrenador que es mi padre, ya que no solo se han visto los resultados conmigo si no con los niños y niñas de equipo Rivas Club Xalapa”, comentó.

Además, indicó que la victoria va dedicada para todos sus seres queridos que se adelantaron, “pero me siguen viendo y apoyando en mi carrera deportiva en especial a mi mamá”, indicó.

Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo / Foto: Facebook: @AtletasMasterdeMexicoAC

Mientras tanto, José de Jesús Zamora Luna, representante del equipo FIX dijo que se encuentran muy contentos por el éxito de Paco Flores, en la competencia.

“Estamos muy contentos por el éxito de Paco Flores en el Campeonato Nacional Máster en Durango, al lograr una destacada actuación en los mil 500 metros planos en la categoría máster. Este logro es una meta alcanzada tanto para él como para nosotros, y refleja el trabajo en conjunto con su entrenador Marco Antonio Castro y el equipo de FIX: el nutriólogo Ángel Mejía, Aranza Bolaños y la fisioterapeuta Ángeles Tonche”, indicó.

Extendieron las felicitaciones a Yair Rivas, del Club Rivas de Xalapa, por su destacada participación en Durango. Ahora para FIX sigue la participación de mundial triatlón en Málaga España para Gerardo Meade y Víctor Barrales, así como la participación en la carrera Maratón TV en noviembre en San Luis Potosí.

