Campeones de la Liga Xalapeña de Beisbol serán premiados; habrá partidos amistosos

El próximo domingo al mediodía, en el Parque Deportivo Colón de Xalapa, se reunirán los mejores equipos de la Liga Xalapeña de Beisbol de la temporada 2024, para ser galardonados por ser los campeones de playoff.

Previo a la ceremonia se realizará un duelo de promoción para la nueva temporada 2024-2025 y serán los equipos Danza de los Delfines y Cachorros los protagonistas; este encuentro está programado para arrancar a las 9 horas; luego serán las premiaciones.

Don Roberto Pérez, quien dirige la Liga Xalapeña de Beisbol, invita a la afición a continuar apoyando a los equipos que le dan vida a este prestigioso campeonato que es histórico en la capital y que suele reunir a equipos poderosos de tradición.

Uno de los conjuntos que será premiado el próximo domingo es Familia Amor Jiménez, luego de vencer con pizarra de 7-6 a Mets, para así ser el campeón del playoff del Grupo II de la Liga Xalapeña de Beisbol.

Previo a la ceremonia se realizará un duelo de promoción para la nueva temporada 2024-2025 entre Danza de los Delfines y Cachorros / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Los nuevos monarcas recibirán vistosos trofeos, material deportivo y paquetes de uniformes completos que es lo mejor de la temporada regular.

Los campeones

Campeón de liga del G-1 Cardenales de El Roble, segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente, Cachorros de El Chico, Tigres y Mujeriegos, ambos de Carrizal.

Campeón de play off: Cachorros y subcampeón El Roble. Campeón de bateo: Xavier Eduardo Martínez Alarcón (Mujeriegos).

Grupo 2.- Campeón Familia Amor García, 2o Padres Colonia Ejidal, 3o Mets, 4o Combinado. Campeón de play off: Fam. Amor.

Mejor pitcher: Rodolfo Reyes (Mets) y en bateo: Juan Hernández Domínguez (Combinado).

Grupo 3.- Campeón Salones Hiperplaza, 2o Auténticos de Alborada, 3o CMAS Xalapa, 4o Familia García. Campeón de play off: Hiperplaza.

Mejor pitcher: Eduardo Galán (Hiperplaza) y campeón de bateo: Carlos Alberto García (Fam. García).

Juegos amistosos

En diferentes diamantes de la región se realizarán duelos amistosos que será la última jornada y es de promoción para la nueva temporada Otoño-Invierno 2024-2025.

En el Parque Deportivo Colón a las 9 de la mañana, previo a la entrega de trofeos de campeones, se verán las caras en duelo amistoso la Danza de los Delfines y Cachorros, luego en ese mismo escenario, pero a las 12 del día, Auténticos de Alborada vs Diablos.

A las 9 de la mañana en Campo Viejo, jugarán Deportivo Zapata-Dimexa vs Familia García; en Campo Viejo a las 12 horas, Tejones de Xalapa vs Cetis 124.

Mientras que en el campo de La Laguna, a las 9:30 horas, jugarán Club Amigos vs Cañeros, mientras que en Corral Falso a las 9:30 horas, Chileros vs Club Al Par, y a las 13 horas en Las Calaveras jugarán Deportivo Teporochos vs Bucaneros Junior.

Será a las 12:30 horas en el Parque Deportivo Colón, cuando reciban sus trofeos los campeones de la temporada pasada.

