Candente jornada 9 en la Liga Xalapeña de beisbol

La Liga Xalapeña de Beisbol está llegando a su punto más interesante del certamen y los próximos encuentros de la jornada 9 del campeonato capitalino, tendrán emociones sin duda alguna en sus diferentes escenarios en donde se realizarán los encuentros.

Grupo I

Ahora ya con toletes de madera, las acciones arrancarán a las 9:30 horas en el diamante del Rodeo con el duelo Deportivo Cerro Gordo-Rockies de Joya Chica.

Leer más: Anuncia gobernador apoyo a deportistas veracruzanos

Deportes Regresa El Águila-Leones al Colón con dos derrotas en la serie Final del Sur

En el campo de Cerro Gordo a las 12:30 horas, medirán fuerzas, Deportivo Cerro Gordo vs Diablos de Cerro Gordo; 9:30 horas en San Antonio, chocarán Mahuixtlán vs Cerveceros del “Atrévete”; en Los Pescados, a las 13 horas, jugarán Transporte Torres vs Los Pescados y a las 12:30 horas, en la Estanzuela medirán fuerza, El Águila de Coatepec vs Venados de la Estanzuela.

Grupo II

12:30 horas, San Antonio, Sultanes de la Laguna vs Familia Reyes; 9:30 horas, La Tinaja, Wachuma vs Familia Gutiérrez; 12 horas, Pacho Viejo, Deportivo Pino Y+ vs Cafeteros de Pacho Viejo; 9:30 horas, La Laguna, Tigres de Tigrillos vs Rangers; 9:30 horas, Rancho Nuevo, Saraperos de Xalapa vs Cardenales de Rancho Nuevo; 13 horas, Miradores del Mar, 13 horas, Mets vs Camioneros de Miradores.

Grupo III

12:30 horas, El Rodeo, Restaurant Mr. Pulpo vs Toros de la Vega; 11:30 horas, Tigrillos, Deportivo Víctor Flores vs Familia Jácome; 12:30 horas, La Laguna, Dodgers de Rancho Nuevo vs Águilas de San Antonio; 9:30 horas, Corral Falso, Paso Grande vs Club Al-Par y a las 12:30 horas, Rancho Nuevo, Vulcanizadora Jiménez vs Familia Lima.