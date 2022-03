Carlos Cruz, potente pelotero veracruzano

Carlos Cruz León, pelotero veracruzano que regaló a los presentes un juego sin hit ni carrera frente a Oaxaca en el Macro Regional de Juegos Nacional de Conade, dijo sentirse feliz, porque fue la primera vez que realizaba tan destacada labor sobre la lomita.

“Me siento feliz porque nunca había lanzado un juego sin hit ni carrera, también gracias a la ayuda de mis compañeros en el campo es como logré esa hazaña”, comentó el serpentinero, quien además dijo que no tenía pensado realzar esto “pero gracias a Dios salieron las cosas”, expresó.

Cruz León cuenta con 15 años de edad y 12 los ha dedicado a jugar el deporte de la "pelota caliente", por lo que como todo beisbolista tiene sueños que desea cumplir como el jugar el profesional y realizarlo con el equipo que representa a la Entidad Veracruzana en la Liga Mexicana de Beisbol, El Águila de Veracruz.

El adolescente beisbolista luego de su triunfal actuación regresó a su vida cotidiana que es realizar tareas del hogar y dedicarse al trabajo en el Bachillerato Tecnológico de Beisbol, lugar donde fue bien recibido y felicitado por sus compañeros tras derrotar al equipo de Oaxaca 10-1.

Cuenta el beisbolista la clave que utilizó para realizar tan gran labor en el montículo en Campeche y que además fue gran colaboración para lograr el boleto a los Juegos Nacionales de Conade 2022 que se realizarán en Culiancán.



“La clave fue concentrarme en cada uno de mis lanzamientos y en cada entrada, además de no fijarme que no había nadie a mi alrededor. Me enfocaba más en ponchar a los bateadores, para así poder lograr el juego sin hit ni carrera”, recordó el beisbolista y agrega “no me lo esperaba, estaba nervioso, pero pude controlar mis nervios para ganar. Mis lanzamientos fueron de 82 millas”, señaló.

El pelotero explicó que recibió felicitaciones de gente de El Águila de Veracruz y de autoridades deportivas, así como de su propia familia y director del Bachillerato Tecnológico de Beisbol, Jesús “Chito” Ríos”, además de su compañeros.

Indica que ahora lo que sigue es trabajar duro para lograr ganar en Culiacán porque él junto al equipo tienen en mente ganar medallas para el Estado de Veracruz.