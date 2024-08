Carlos Yair encontró en el atletismo a su mejor amigo; comparte su historia tras vencer los vicios

Hace 16 años la vida de Carlos Yair Rivas Pérez dio un giro por completo, pues gracias al atletismo se alejó de los vicios y de aquellos caminos que, él mismo reconoce, “no eran nada buenos para su vida diaria”. Con esa meta logró cambiar el rumbo hacia senderos positivos con el apoyo de su padre, Carlos Alberto Rivas Huerta, y el de sus hermanos William Ángel de Jesús, Giovanni Moisés, Victoria Michelle y Fátima.

Ahora es un atleta con importantes logros; el último que consiguió fueron las tres medallas de oro que ganó en el Campeonato Nacional de Máster y Veteranos desarrollado en Durango, en donde logró ganar en los 400, 800 y mil 500 metros planos.

¿Cuál es la historia de éxito de Carlos Yair?

En entrevista con Diario de Xalapa, el atleta platicó lo que tuvo que realizar para salir de la zona en que se encontraba, lo que ha logrado hasta el momento y cómo se siente por continuar demostrando que toda aquella persona que se encuentre inmersa en caminos negativos puede salir adelante a través del deporte.

“Mi historia en el atletismo es muy diferente a los demás deportistas. Yo vengo de otros ambientes, entonces, mi ambiente era callejero y de muchos vicios. Recuerdo que inicié a correr porque vi una convocatoria que me llamó la atención y fue hace 16 años. Entonces le dije a un amigo que la corriéramos para que lo que ganáramos lo gastáramos en comprar cosas nada positivas. Nuestra sorpresa fue que quedamos en último y penúltimo lugar”, recordó.

Ese momento para él fue motivante, ya que se dio cuenta de que podría continuar practicándolo para lograr ganar y entonces su papá, al verlo motivado, fundó el Club Rivas Xalapa, con el que iniciaron él y sus hermanos.

Ahora la vida y mentalidad es muy diferente, pues el deporte le cambió su vida. “Yo tenía una vida que era tal vez hasta de alcohol y cosas malas; por eso digo, el deporte te cambia la vida al 100%. Además uno se siente mejor; incluso nosotros en el Club Rivas Xalapa varios de mis compañeros han destacado, y eso es motivante”, expresó.

Además, agregó que en lo personal su vida es otra y cuenta con nuevas amistades que son muy diferentes a las que tenía anteriormente, por lo que le gustó la disciplina, ya que ha conocido muchos estados del país, pues si no practicara el atletismo dice que no los habría conocido.

“He participado fuera de Veracruz; no tengo un número exacto, pero gracias a Dios he salido mucho a otros estados a competir desde categorías juveniles, pues empecé a los 17 años. he visitado Tecomatlán, Puebla, Durango, Tamaulipas, Mérida, Yucatán, entre otros más”, recordó.

Asimismo, puntualiza que también tuvo participación en olimpiadas estatales como juvenil y en regionales en la ciudad de Puebla, donde logró el primer lugar, sin embargo, lamenta que no haya podido continuar en el nacional, pues recordó que en su momento llegaban otros atletas representando a Veracruz y quedaban excluidos.

“Desgraciadamente traían a otros corredores de otros estados para representar a Veracruz y nos dejaban fuera. Entonces los pocos años que me tocó a mí como juvenil nunca pude llegar a un nacional como tal porque nos dejaban fuera otros corredores que no eran del Estado”, señaló el atleta.

Al cruzar esa etapa, inició con las atléticas de la región, que incluían medio maratones, donde logró buenos tiempos, y aunque no ha corrido un maratón, no descarta que en un futuro lo cumpla.

En el anterior nacional de Mérida, logró dos primeros lugares y un tercero; también se presentó en Aguascalientes y el Panamericano de Mérida, momento que, dice, lo deja muy orgulloso. “Me siento muy orgulloso y más que nada porque tengo una persona que me ve desde el cielo; entonces a ella es a la que le dedico todo esto, y es mi mamá”, explicó.

Lo que sigue para el deportista es entrenar fuertemente y lo realizará en un campamento, pues buscará participar en un nacional en Puebla, pero la primera fase deberá cumplirla en Boca del Río, en noviembre.

¿Cómo fundó Carlos Yair el Club Rivas en Xalapa?

El Club Rivas Xalapa, que fundó su papá, tiene aproximadamente 40 atletas de todas las edades, incluidas personas de la tercera edad. El equipo entrena en el cerro de Macuiltépetl, Estadio Xalapeño y el Bosque de La Estación, mientras que los fines de semana realizan trabajos en altura y los lugares que escogen son El Llanillo y Tembladeras.

Yair platicó que las personas que quieran ser parte pueden realizarlo una semana totalmente gratis para que conozcan la disciplina y si están interesados pueden inscribirse con mucha confianza en el equipo, en el que pueden entrenar en varias categorías, como recreación o competitivo.

El equipo trabaja con todas las categorías, sin embargo, se encuentran realizando trabajo específico con las infantiles. Actualmente tienen una matrícula de 40 integrantes que incluyen de otros estados, incluso del país.

Por último, el deportista agradeció a los medios de comunicación por tomar en cuenta a los atletas veteranos y máster, sin embargo, pidió a las autoridades más atención y apoyo.

"Entonces un llamado a todas las autoridades para que nos apoyen, por ejemplo, a cuatro días de ir a Durango a competir, nos negaron el autobús, entonces cada uno tuvo que pagar sus propios gastos; de hecho, yo viajé solo; todos viajamos solos”, concluyó.