Carmen Rodríguez: Una corredora incansable a sus 77 años

XALAPA, Ver.- Las carreras atléticas están a la orden del día y pese a eso hay personas que no se atreven a participar en ellas, pero hay gran número que si lo hacen y desde ese momento su salud ha mejorado notablemente.

Carmen Rodríguez Crisóstomo de 77 años de edad decidió ser parte de las competencias y ahora presume salud inmejorable y todo gracias al deporte que está practicando con las carreras atléticas.

Americano De vuelta: Zorros Dorados regresan a entrenamientos

Esta odisea comenzó dos años atrás y fue gracias a su nieto Armando Márquez, quien la invitó a ser parte del famoso Club de Tiger’s Runner’s y desde entonces asiste con alegría a las atléticas.

Ahora la mayoría de las personas que se encuentra en las competencias la saludan y felicitan por ser una gran competidora.

En entrevista desde su hogar amablemente platicó que su vida es más saludable gracias a la disciplina que ahora es parte de su vida y que gracias a eso las enfermedades han desaparecido.

Desde que corro que tiene dos años, no he ido el seguro, ni me enfermado. He estado constantemente muy bien y nada más voy a los chequeos de la presión. La verdad me siento excelente. Tengo nietas que son enfermeras y siempre me preguntan cuándo corro con ellas que cómo me siento y les digo muy bien

aseguró la corredora





Foto: Luis H. Rivera | Diario de Xalapa

La deportista que está por cumplir 78 años de edad expresó que ha tomado parte en al menos 20 competencias y que su motivación para continuar es su salud, así como el impulso de su familia que está conformada por 3 hijos, 5 nietos, 5 bisnietos y un tataranieto.

Las distancias que ha cumplido van desde 3k, 5k, 10k y 16k, por lo que ahora en su mente ronda la distancia de 21k.

En San Miguel corrí 16k. Fue una competencia muy pesada, pero la terminé y pues me gustaría correr la distancia de 21k, pero debo prepararme mejor

afirmó Carmen Rodríguez

Cuando era niña practicó boxeo y fue porque un familiar tenía un gimnasio por la avenida Ruiz Cortines y como se encontraba de tiempo completo ahí, decidió ser boxeadora.

“A la edad de 14 años un familiar mío contaba con un gimnasio, por lo que practique box por tres años y fue porque estaba a cargo de ese lugar algunas horas. Recuerdo que tenía un grupo de amigas y nos reuníamos para entrenar. Fue una etapa muy bonita”, dijo.

Entre todo lo que ha vivido desde que corre, recordó una anécdota que le sucedió en el Parque Natura dentro de la “Carrera Atlética Navideña”, donde olvidó que era caminata en la que se inscribió .

Deportes Educación deportiva base para mejorar la salud

“En esa competencia tomé parte en caminata y todo iba muy bien, pero al final se me olvidó que no debía correr y la finalicé así. Todos me felicitaron y se tomaban fotos conmigo, pero al premiar me dijeron que no había contado mi arribo, porque lo hice corriendo”, dijo entre risas.

Otra justa que tiene en su mente fue la que organizó Diario de Xalapa con distancia de 5k, donde dice se divirtió mucho y que fue donde por primera vez corrió con lluvia.

Recuerdo mucho esa competencia, porque fue un recorrido muy bonito en el que cuando veníamos por el Parque de Los Tecajetes se soltó la lluvia y la verdad me gustó mucho. Ojalá nuevamente Diario de Xalapa la organice otra vez y si es así, ahí estaré

Dijo que cuando tiene programada una carrera “desde una noche antes me baño con mi hija y a las 6 de la mañana ya estamos listas para presentarnos al evento que nos inviten”, platicó.

Lo que está viviendo la deportista lo disfruta al máximo, por eso invita a las personas de su edad a que practiquen deporte para tener un mejor estado físico y mental.

via GIPHY

“Por lo que estoy viviendo, invito a mucha gente de mi edad para que vayan a correr y verán que se sentirán mucho mejor. Les recomiendo este deporte porque les dará mucha salud”.

La energía que irradia doña Carmen Rodríguez Crisóstomo de 77 años de edad es gran e inspirador para las personas que la rodean y principalmente para cada miembro de su familia.