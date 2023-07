Carrera Panamericana 2023 ¡inicia en Veracruz! Van fecha y ruta de los participantes [Video]

¿Listos para la edición 2023 de la Carrera Panamericana? Los organizadores confirmaron que para éste año Veracruz vuelve a ser el punto de salida de un una ruta que regresó a la actividad a finales de los años 80, la competencia se basa en un tipo de rally en las que participan conductores en automóviles “clasicos” en busca de levantar la copa.

Los ganadores de la justa del 2022 fueron el piloto Ricardo Cordero y su copiloto Marco Hernández de México en su automóvil modelo Studebaker Champion de 1953, completaron el podio Hilaire Damiron y Laura Damiron de Francia que llegaron en segundo lugar en su Studebaker Commander de 1964, en tercer lugar quedó la dupla de Miguel Granados y Adrián Carmona de México en su Porsche 911 de 1974.

Como podrás notar la Carrera Panamericana reúne a los pilotos más rápidos de México conduciendo vehículos clásicos, demostrando que las buenas máquinas te duran toda la vida y encima las puedes poner a competir, en caso que no quieres participar, pero quieres conocer los autos, ¡también lo puedes hacer!

Carrera Panamericana 2023: Cuándo inicia la ruta rumbo a Nuevo León

La edición 36 de la Carrera Panamericana el viernes 13 de octubre en Veracruz, pero el programa de actividades comienza desde el martes 10 y hasta el jueves 12 con varias actividades en las que se presentarán las maravillas gastronómicas y culturales que ofrece Veracruz a los turistas, con sede en las instalaciones del World Trade Center.

Cabe señalar que los estados que participan en la ruta nacional, la carrera los ayuda a promocionar sus atractivos turísticos ya que muchos de los participantes, además de ser de varias partes de México, también se cuenta con pilotos de otras partes del mundo, de ahí la importancia de contar con éste tipo de actividades.

La Carrera Panamericana en su edición 36 cuenta con siete rutas o destinos, que van desde Veracruz hasta llegar a Nuevo León, de las siete fechas en las que programa la ruta, en cada una se recorren dos estados, en total participan ocho entidades que son Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León; va la ruta:

Viernes 13 | Veracruz – Oaxaca

Sábado 14 | Oaxaca – Ciudad de México

Domingo 15 | Ciudad de México – Querétaro

Lunes 16 | Querétaro – Guanajuato

Martes 17 | Guanajuato – Aguascalientes

Miércoles 18 | Aguascalientes – San Luis Potosí

Jueves 19 | San Luis Potosí – Nuevo León





Carrera Panamericana 2023: Categorías en las que se divide la competencia

Resaltar que las categorías en las que compiten los pilotos en la Carrera Panamericana son 17, todo dependiendo el automóvil con el que vayan a competir, y dependiendo las categorías es el número que se le asigna a los participantes, las categorías son:

Turismo de producción, Turismo mayor, Sport meno, Sport mayor, Original Panam, Histórica A, Histórica A Plus, Histórica B, Histórica B Plus, Histórica C, Histórica C Plus, Hist´rocia E, Histórica E Plus, Autos tipo rally, autos de Exhibición, Porsche GT4, además de una que se creó hace un par de años, la Sport y Classic Tour.









Te dejamos un ejemplo de cómo se manejan las categorías en la competencia, si quieres conocer más al respecto puedes darle clic al siguiente link CATEGORÍAS PANAMERICANAS, ahora te damos los detalles de la primera categoría:

Turismo de producción | A los participantes se les asignas número de 1 al 99, el tipo de autos que se incluyen son: Volvo P544, Ford 1954, Mercury 1954, Chevrolet Bel Air, se trata de la categoría que le da entrada a los autos de producción, sedanes, de 1940 a 1954 con carrocerías originales y motores F.H./O.H.V. de 8 cilindros en V, por un ejemplo; además, los motores tienen que ser de la misma marca o familia y con la configuración original.

Y así podrás descubrir las especificaciones que te solicitan en cada categoría participante, si quieres participar en ella te puedes comunicar con los organizadores ya sea mediante sus Redes Sociales, por vía correo electrónico al info@lacarrerapanamericana.com.mx o a los número de teléfono 51 19 31 45, 55 86 68 98 o 52 442 325 0983.