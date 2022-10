¡Orgullo de la capital! Chileras de Xalapa consigue un título más

Una estrella más alcanzó el equipo de beisbol femenil, Chileras de Xalapa, al coronarse en la Liga Coatepecana de Beisbol Femenil MAGG, tras vencer a la novena de Athletics de la Laguna 11-3, por lo que se consagra como un equipo histórico por conseguir el título de forma invicta al obtener 20 triunfos consecutivamente.

El alto nivel y títulos conseguidos del equipo “picoso” no es casualidad, porque han trabajado con esmero, compromiso y amor al beisbol cada una de las jugadoras que siempre están dispuestas a realizar lo que su entrenador les solicita en el campo.

¿Qué logros tiene el equipo de Chileras de Xalapa?

Ahora la nueva corona forma parte de los logros recientes, que son: Campeón de Temporada y Campeón de Play off, además de los títulos personales, Pitcher Campeón, Mejor jugadora de Play off, Mejor Pitcher de Play off y Mejor Bateadora de Playoffs.

Manuel Hernández Lozada, mánager el equipo agradeció a cada una de las que conformar el equipo, “porque siempre dejaron el alma y corazón dentro del campo igualmente gracias a la porra que nos siguió en cada partido, a los amigos de La Estanzuela, a la junta de mejoras, por apoyar con el campo, y un saludo y agradecimiento a nuestros patrocinadores”, expresó Macklao.

Igualmente dijo que Ximena, Yasmin, Fer, Suri, Loanni, Andy, Fátima, Liz, China, Marisol, Shay, Yuri, Wera, Sofi, Eva y Clara son personas que siempre ha tenido compromiso con el equipo, por lo que ahora se ve reflejado en otro campeonato.

La organización de la Liga Coatepecana de Beisbol Femenil, reconoció el trabajo del equipo representativo de la Atenas Veracruzana y lo hizo con un jugoso premio que logró reunirse con las inscripciones del tan prestigioso torneo que se juega en el “Pueblo Mágico” de Coatepec”.

Resaltaron el gran trabajo de Maribel Sánchez, encargada del pitcheo, quien trabajo a 32 bateadoras, permitiendo 5 hits, poncho a cuatro, otorgó 3 pasaportes y permitiendo únicamente 3 carreras de Athletics.

Igualmente notaron el buen desempeño de Loanni Hernández con el madero; ella hizo un 4-3 con impulso de 3 carreras, robándose una base.

El conjunto de Chileras de Xalapa tiene en mente tomar participación en nuevos torneos, por lo que invitan a más chicas a ser parte de la plantilla | Fptp: Cortesía | Chileras de Xalapa

También reconocieron la labor de Luz Martínez de las Athletics, quien logró conectar dos sencillos y anotar una carrera junto a Karen Hernández, que pegó de hit.

La “picosa” Loanni Hernández fue premiada por ser la Mejor Promedio de Bateo; durante la serie tuvo 9 turnos, conectó 4 hits, recibió tres almohadillas y anotó 3 carreras.

Maribel Sánchez cerró el torneo magistralmente y fue galardonada como la pitcher más ganadora de la temporada, por lo que se llevó el premio de Mejor Pitcher de Playoffs y ganó la medalla como Mejor Jugadora de la serie final.

Chileras de Xalapa invita a formar parte de su plantilla

Chileras de Xalapa obtuvo una bolsa de casi 7 mil pesos en efectivo, mientras que el segundo lugar 4 mil, dinero que fue recolectado de las inscripciones de 8 equipos.

El nuevo campeón comenzará a trabajar, porque tienen en mente tomar participación en nuevos torneos, por lo que invitan a más chicas a ser parte de la plantilla verde más ganadora de Xalapa y la Región.

Por su parte, la Liga de Coatepec, indica que el torneo estará en órbita nuevamente en una semana.