Cibernético regresará a Xalapa en mega función

El próximo 18 del presente mes en la Arena Xalapa se realizará explosivo cartel luchístico denominado "Ying Yang" con la presencia de grandes exponentes nacionales representantes de la empresa Triple A, quienes enfrentarán a destacados gladiadores xalapeños.

Responsables de la magna función destacan cada uno de los duelos, por lo que invitan a la afición del arte del pancracio para que asistan en punto de las 20:45 horas al coloso de la calle Sayago de la zona centro de la capital veracruzana.

Deportes Destacan veracruzanos en Taekwondo, en Baja California

Sin duda el enfrentamiento que llama la atención es la estelar que estará protagonizada por Cibernético, Abismo Negro Júnior y Psicosis; ellos medirán fuerzas ante Pagano, Radioactivo y Octagón Júnior, por lo que las emociones estarán presentes. Otro de los combates que roba miradas será el "Torneo por el Campeonato de Clase Mundial" y que tendrá de actores principales a Hijo del Vikingo, Carta Brava Júnior, Atómico, Mocho Cota Júnior, El Heredero, Tito Santana y Komander.

En lucha especial de estrellas se presentarán, Mytezyz Júnior, Charifaz y Chaflan, quienes busca hacerle la vida imposible a Argenis, Jack Lee y Yorvak, duelo que también promete porque cada uno de los gladiadores cuenta con los conocimientos de llaveo a ras de lona. La noche no estaría completa sin la presencia de las mujeres luchadoras; en la especial de "Guerreras Buscando a su Madrina", Saldrán a escena, Sexi Star y Reyna Haru vs Lady Sahdy y Lady Wind vs Lady Maravilla y Lady Mugres vs La Hiedra y luchadora sorpresa. El cartel está compuesto por destacados enmascarados xalepeños, por mencionar los peligrosos y bien amados, Poseidón y Rey Infierno; ambos sin duda demostrarán a los presentes la experiencia con la que cuentan cuando en compañía de Dick Angelo se vean las caras con El Elegido, Legendario y Último Legendario.

En el segundo duelo de la noche en batalla por el campeonato infantil lo disputarán, Traka Traka, Yorvik, El Sucesor, Aero Rocket y Ronnie Rabitt. Las acciones arrancarán a las 20:45 horas con la lucha de relevos sencillos con: Diamante Rojo y Cheyenne contra Viento Negros y King Metal.

Luchadoras: En la gran función se presentarán Sexi Star, Reyna Haru, Lady Sahdy, Lady Wind, Lady Maravilla, Lady Mugres, La Hiedra y una luchadora sorpresa