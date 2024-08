66 años de vida y 45 de pura experiencia: don Agustín es un maestro del tenis en Xalapa

Don Agustín Morales Vidaña tiene toda una vida dentro del llamado “deporte blanco”, disciplina que llegó a él por azares del destino, cuando tenía aproximadamente 12 años de edad; actualmente tiene 66 y 45 de pura experiencia.

Su conocimiento y pasión por el tenis la muestra en el club “Diego Leño”, en donde asiste a dar clases a personas de todas las edades, y siempre con entusiasmo, pero sobre todo con profesionalismo, pues su mística es dotar de las mejores herramientas a sus alumnos para que no solo participen, sino que compitan.

Él tiene la enseñanza correcta que lo respalda con diplomados y clínicas que ahora lo colocan como uno de los entrenadores de Xalapa con la experiencia correcta para formar nuevos tenistas.

Es por eso que sabe que el practicar el tenis hace que la persona no sólo adquiera fuerza física, sino otras varias cualidades, entre ellas, coordinación, vista a mano, cualidades de seguimiento, balance de orientación, fuerza, potencia, flexibilidad, coordinación, inclusive inteligencia táctica de estrategia.

¿Cuál es la clave del tenis y cuáles son sus ventajas?

En amena charla con Diario de Xalapa, dijo que el tenis como deporte es un buen ejercicio, sin embargo, la clave es qué el practicante se involucre y se interese para que logre un buen nivel que le permita competir.

Asimismo, dijo que este deporte, si los padres de familia desean que sus hijos triunfen, recomienda que a la edad de cinco o seis años los inicien y que lleven seguimiento para que progresivamente vayan aumentando sus clases y ser buen jugador a partir de esa edad edad.

Además, destacó que la ventaja del tenis es que puede ser practicado por adultos mayores, quienes también pueden desarrollar importantes habilidades, siempre y cuando se comprometan a aprender.

Morales Vidaña es voz autorizada, pues ha sido entrenador en otros estados, uno de ellos, Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde fue director de tenis en un club campestre, también fue en Córdoba; igualmente en Uruapan, Michoacán.

Además tuvo el mismo nivel en Tepatitlán y logró ser asesor de la selección y se mantuvo en Guadalajara por 14 años en tres clubes. Mientras brindaba clases a dos jóvenes, platicó que ha adquirido diplomados, cursos, y certificaciones.

¿Por qué el jugar tenis es bueno para niños y jóvenes?

Una recomendación que envió a los padres de familia es que involucren a sus hijos en algún deporte y lo hagan formalmente, no sólo como diversión, pues les dice que les den seguimiento, ya que suelen cambiarlos de disciplina cada año o dos, y desafortunadamente aprenden de todo, pero no llegan a ser buenos.

“Me gustan mucho los refranes y hay uno que dice que se aplica ahorita, que es aprendiz en todo, maestro en nada. Le pican a todo, futbol, natación, entre otros más y cuando se acaba los años buenos y se van los años, y ya no hay edad para ser competidor, se aprendió de todo un poco, pero en nada eres bueno”, indicó.

Otro dato muy importante que dijo fue que le pediría a las autoridades que colocarán canchas de tenis públicas, algo que beneficiaría muchísimo para elegir talento y surjan buenos jugadores.

Señaló, que la sociedad ha cambiado mucho pues los jóvenes de ahora tienen otro tipo de cultura, ya que no toman las cosas en serio, “y se han vuelto flojos y no tienen hambre de éxito. Ha bajado en cantidad, ya no hay tantos tenistas como antes, y eso también afecta, pero debería haber algo que los motivara, pero es difícil, porque esto es a nivel sociedad y a nivel mundial”.

Recordó que en Xalapa hubo una época en la que había buenos tenistas a nivel regional y nacional, sin embargo, señaló que no surgen a cada rato y que ya han pasado varios años que no se cuenta con un tenista que esté entre los mejores 100.

Mientras tanto, dice que él continúa realizando su tarea para tratar de formar jugadores que compitan, “obviamente no todos van a competir, pero siempre ha sido mi esencia, es que creo ciegamente cuando un deporte lo agarras en forma si te deja valor, si te deja disciplina, te deja físico, te deja confianza, autoestima, y cuando lo agarras como hobbie te deja muy poco”, indicó.

¿Cómo comenzó a practicar tenis Agustín en Xalapa?

El tenis llegó a la vida de don Agustín Morales, por azares del destino y ocurrió cuándo tenía 12 años de edad, y fue en el Ferrocarrilero, en donde él asistía a practicar el futbol.

En ese entonces, dijo que él pagaba tres pesos para ingresar, luego de qué permitieron la entrada a personas, ya que anteriormente sólo podían usar las instalaciones hijos de ferrocarrileros.

Familias completas iniciaron a ingresar a practicar deportes; uno de ellos fue el frontenis, que inició a practicar por invitación de una familia. A los dos meses de desarrollarlo se volvió uno de los mejores.

Luego, al tener el conocimiento del frontenis, le brindó su conocimiento a un grupo de personas, quienes estuvieron unos días con él realizando este deporte, sin embargo, luego cambiaron al tenis e invitaron a Agustín.

Aunque por un momento se negó, aceptó practicarlo y mostró cualidades dentro de un campeonato que realizaron entre siete parejas, logrando el tercer lugar.

Luego la misma familia que lo invitó a jugar, le recomendó que participara en singles y logró el campeonato; luego continuó dentro del tenis hasta en la actualidad. Con el frontenis logró el tercer lugar nacional en 1977.