Claudia Márquez, guerrera xalapeña en el atletismo

Alcanzar el éxito en el deporte es tarea complicada, porque el atleta tiene que realizar diversas actividades para alcanzar lo que se plantea, sin embargo muchos logran escalar la cima y tocar la gloria con sus propias manos, esas que han tenido que ser fuertes para luchar contra obstáculos colocados en el camino de la victoria.

En Xalapa, existen numerosos atletas que han probado las mieles del triunfo y para lograrlo han hecho todo lo necesario para destacar en el deporte como lo hizo y continúa realizando, Claudia Márquez Morales, ganadora del Maratón de Veracruz-Boca del Río 2021 con tiempo de 3 horas y 5 minutos.

La deportista tiene incontables triunfos en su carrera deportiva en el Estado de Veracruz y a nivel nacional, es madre de una niña de 15 años y además trabajadora.

Claudia es hija de Mario Márquez Guerrero, destacado atleta máster y anteriormente boxeador. También es sobrina de atletas de antaño que tiene reconocimientos fuera del país, por lo que ella desciende de deportistas que han dejado huella.

Su día inicia a las 5 de la mañana con entrenamiento en compañía de su padre, luego regresa a casa a preparar postres y comida que vende en oficinas del Ayuntamiento. Al finalizar con su arduo trabajo vuelve a casa para atender a su hija Adriana Itzel.

Se toma un ligero descanso y ayuda a su madre en lo que se ofrezca. Luego nuevamente continúa realizando actividades como el comprar la mercancía para el siguiente día; su día culmina a las 12 de la noche.

Hace 15 años, luego de ser madre, inició a trotar por recomendación de su papá, pero lo hizo más por obligación que por amor, sin embargo al notar ella misma que contaba con potencial, se motivó y empezó a correr en algunos eventos en los que los pódium aparecieron.

“Comencé a correr hace 15 años, pero no había sido muy constante. Después de ser mamá fue como me dediqué a este deporte, pero lo hice por pausas, porque debía atender a mi hija y trabajar al mismo tiempo. Ya de lleno en el atletismo fue hace 8 años y desde entonces he logrado muchas cosas”, platicó en entrevista en Diario de Xalapa.

Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Aceptó no ser fácil lo que realiza, sin embargo se ha organizado para atender a su hija, trabajar y correr, ya que dice ser una mamá guerrera, “porque todas las mujeres madre de familia somos así. Ha habido temporadas que he dejado el deporte por trabajar o para que mi hija tenga estabilidad, pero luego retomo el correr”, indicó Claudia.

Recordó que inició en el atletismo, porque pasaba momentos malos emocionalmente “y mi papá me impulsó para poder lidiar con eso y la maternidad, además para relajarme un poco, por eso comencé trotando media hora. Luego inicié a competir y aunque no entrenaba por completo, me dijo mi papá que era buena en eso”.

“Ahora puedo expresar que el atletismo me ha ayudado en muchas cosas. Recuerdo que también me decía, que cualquier cosa que sienta y que no vaya bien en la vida, que practique atletismo y saldré adelante y así ha sido”.

Dijo que gracias a la disciplina “me he unido más a la familia, con mi papá y el encontrar verdaderos amigos como Saby Luna y Ada Bandala. También gracias a eso, conozco mucha gente, lugares y he representado a Xalapa en competencias en otros estados, donde me he codeado con personas de buen nivel”, expresó la deportista.

Por todo lo alcanzado, agradece a su entrenador Bernardo, a su familia, a los que creyeron en ella a sus padres, Mario Márquez Guerrero y María del Carmen Morales Espinoza, a los que se manifestaron en redes sociales y durante el Maratón de Veracruz-Boca del Río, pero sobre todo a su papá, “porque creyó en mí, además me motiva”, platicó.

Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Gana maratón de Veracruz

“Me siento muy feliz y emocionada. Para este evento mi preparación no fue de tanto tiempo, fue de mes y medio, pero gracias a mi entrenador, que me ayudó a prepararme. Como mamá y trabajadora me la tuve que ingeniar para entrenar en la USBI, Coapexpan, Los Lagos, porque no podía salir mucho por los tiempos, porque debía trabajar, pero pude dividirlos y logré conseguir mi meta”.

Expresó que ahora no tiene evento fuerte en puerta, pero “estamos viendo que habrá y esperamos otro maratón el próximo año con una mejor marca. Las competencias que vienen las vamos a correr en la mejor forma para mejorar cada día más”.

Invita a practicar deporte

“Como mujer invito a las mujeres a que practiquen cualquier deporte. A veces somos nosotras las que nos cerramos a decir no se puede. Yo soy madre, trabajo y entreno y me gustaría ser ejemplo para ellas al demostrar que sí se puede. Las mujeres y más las mexicanas somos unas guerreras que tratamos de dar lo mejor. Que practiquen cualquier deporte que sea parte esencial en sus vidas como el estudiar”, concluyó.