Club Mamba al Panamericano de Ultimate Frisbee en República Dominicana

El Club Mambas de Xalapa logró el Campeonato Nacional Máster de Ultimate 2024, celebrado en Oaxtepec, Morelos, por lo que tiene el derecho de representar a México en el Campeonato Panamericano de Ultimate, de la World Flying Disc Federation (WFDF).

Esta competencia internacional se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2025, en Punta Cana, República Dominicana.

La competencia donde ganó su pase Club Mambas fue avalado por la Federación Mexicana de Disco Volador (FEMEDIVO) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

Equipos que compitieron en el Nacional de Oaxtepec 2024

El Campeonato reunió a los mejores clubes máster del país, en donde tuvieron participación equipos de los estados de CDMX, Querétaro, Morelos y por supuesto Veracruz.

Por Xalapa tomó parte Chile Seco y Mamba, este último el nuevo campeón del certámen, por lo que al tener el primer lugar tiene el pase para representar a México en el Campeonato Panamericano de Ultimate 2025.

El club Mamba se presentó con un roster reducido, pero muy efectivo; las personas que participaron con Mamba son: Sylvia Mariel Hernández Ramos, Miriam Correa Mendoza, Andra Mariela Cancino Gómez, Marcela Trejo Clemente, Thelma Samantha Ramos Flores, Canek Eliosa Morales y Ricardo Martínez Martínez.

También, Daniel Guzmán Ochoa, Rolando García, José Luis Salazar Rodríguez, Hiram Zárate Hernández, Miguel Angel Vargas Soto y Jaime Fuentes Gallardo.

El camino al título del torneo

Los resultados que llevaron a ganar el campeonato fueron: Mamba 9 vs 8 Rucondor (CDMX); Mamba 11 vs 10 Sirenas ST (CDMX); Mamba 11 vs 2 UFO's (Tepoztlán); Mamba 15 vs 13 Candela (Cuernavaca) semifinal y Mamba 12 vs 11 VHS (Querétaro) final.

El equipo xalapeño tuvo duelos cerrados, pero al contar con la experiencia suficiente, supieron resolver para quedar como campeones invictos.

Mientras tanto, el Club Chile Seco, llegó como campeón defensor y en esta ocasión finalizó en el sexto lugar nacional.

Los podios del Campeonato Nacional Máster 2024: 1er. Lugar Mamba de Xalapa; 2do. Lugar VHS de Querétaro y 3er. Lugar Sirenas ST. de CDMX, mientras que el primer lugar de Espíritu de juego fue para UFO's de Tepoztlán.

Con este evento finaliza la temporada 2024 donde el equipo xalapeño obtuvo excelentes resultados, participando en 3 eventos nacionales y subiendo al podio en cada uno de ellos: 2do. Lugar en el Campeonato Nacional de Playa; 2do. Lugar en el Campeonato Nacional de Clubes 2024 y primer lugar en el Campeonato Nacional Máster 2024.

Ahora lo que sigue para Mamba, es la preparación con miras al Campeonato Panamericano de Ultimate de la World Flying Disc Federation (WFDF) que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 7 de diciembre del 2025 en Punta Cana, República Dominicana.

Los entrenamientos del equipo son: lunes y miércoles de 6 a 8 pm; sábados de 10 am a 1 pm, en el campo infantil de la Unidad Deportiva Universitaria ubicada dentro del Campus para la Cultura, el Arte y el Deporte. Pueden entrenar niños de 12 años en adelante.

Contactos: WhatsApp: 228 753 5332; Correo: mamba.ultimate.frisbee@gmail.com; Redes Sociales: Instagram y Facebook: Mamba Ultimate Frisbee.