Jaripeo, deporte extremo que requiere entrenamiento: ¿cómo debe prepararse un jinete?

Veracruz, Ver.- Sin la preparación necesaria un jinete puede hasta fracturarse con una caída, pues además de mantener el equilibrio, requiere de un peso específico y que no tengan miedo al animal a montar, afirmó Jorge Rigoberto Muñoz Pacheco uno de los cabalgantes del municipio de Medellín de Bravo.

Luego del anunció de la segunda edición del gran jaripeo en ese municipio, puntualizó que aunque muchos montan por diversión para participar en una carrera o un jaripeo requieren de un entrenamiento previo.

Explicó que se trata de un deporte extremo porque en el caso del jaripeo, se montan toros de 400 a 500 kilos y una vez que se abre la reja de la jaula, los animales salen disparados y el cabalgante debe mantener el equilibrio y saber caer sin lesionarse.

¿Cuál es la preparación de un jinete para un jaripeo?

Dijo que el peso del jinete es un factor importante a tomar en cuenta pues una persona delgada tiene más agilidad por lo que se recomienda que los cabalgantes mantengan un peso de 50 a 60 kilos como máximo.

Además, aunque muchos compañeros montan a los animales “ebrios” para perder el miedo, se exponen a sufrir caídas que les pueden provocar fracturas y lesiones de por vida.

“El jaripeo es un deporte extremo, en primer lugar, no debes tenerle miedo al animal porque entonces hay más riesgo de que caigas, no se debe montar ebrio porque se puede uno lastimar, he visto compañeros que se han lesionado, la columna, la cadera, han sido situaciones fuertes, es mejor prepararse, practicar para familiarizarse con el animal y mucha práctica para las caídas para evitar lesiones”, dijo.

En cuanto a estatura, para los cabalgantes de carrera de caballo se recomienda que no pasen del 1.60 metros mientras que para el jaripeo entre más alta sea la persona es mejor para lograr el equilibrio.

En su caso, indicó que se inició en el mundo del rodeo desde los 10 años por invitación de un vecino que le heredó el gusto por la vida del campo, los caballos, la charrería y el jaripeo.

Jorge Rigoberto Muñoz Pacheco uno de los cabalgantes del municipio de Medellín de Bravo | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Desde los cinco años me traían en el medio de los jaripeos y la charrería, pero hasta los 10 años fue que empecé a prepararme, es chistoso porque a mi familia no le gusta nada del rodeo, ni ganado, ni nada de eso, yo entro a este mundo por un vecino que me invitó y me dio la oportunidad de empezar a montar”, agregó.

Gran Jaripeo de Medellín de Bravo

Actualmente tiene 22 años y se está preparando para participar en el Gran Jaripeo 2024 que se celebrará del 15 al 17 de noviembre en el municipio de Medellín, pues combina la actividad con su trabajo en una empresa productora de tubos de acero.

Destaca que debido a su entrenamiento y disciplina ha logrado récord de mantenerse arroba del toro hasta por dos minutos.

Comentó que durante la celebración del jaripeo se espera la participación de más de 20 cabalgantes de la zona y de otros municipios vecinos que disfrutan de este deporte.