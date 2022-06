Judoca xalapeño quiere refrendar su título nacional ¿Cómo entrena ahora?

Mauro Alexander Guatemala García, campeón de los Juegos Nacionales 2021, está en preparación con su entrenador Jorge Custodio para alcanzar un mejor nivel y presentarse a su próxima competencia de los Conade 2022. El atleta que a sus 14 años logró el título nacional y que en su momento le dio el boleto a Juegos Panamericanos, dice estar enfocado en corregir algunos errores que pusieron en juego su calificación.

Menciona que está aprendiendo nuevas técnicas que empleará en el próximo compromiso, porque no desea perder como en el Macro Regional en donde dice aprendió mucho de la derrota.

“Ahora estoy con un plan de entrenamiento especial para mejorar algunas situaciones que se cometieron en Oaxaca y no deseo que vuelva a suceder, por eso estamos trabajando fuertemente con mi antiguo dojo”, platicó ante la presencia de sus padres, Soemi García Marín y Crescencio Guatemala.

Respecto al cambio de dojo dejó en claro que no lo hizo por cuestiones técnicas de entrenamiento, sino que fue por problemas de salud de su mamá, la señora Soemi. “Nos cambiamos de lugar de entrenamiento pensando en la salud de mi mamá, quien tiene una enfermedad. En el anterior lugar de entreno era invertir tres horas y la verdad no deseaba dejar tanto tiempo sola a mi mamá, por eso fue el cambio”, expresa Mauro.





Agrega que ahora donde está le queda a 10 minutos de casa y es con el entrenador que lo ha hecho campeón nacional, por lo que dice, “los cambios siempre son buenos y en esta ocasión fue por la salud de mi mamá a la que amo con todo mi corazón”, destaca el joven judoca.

Comenta que el regresar con su anterior sensei le da confianza, porque ya lo conoce, “hace un año me preparó para la competencia de Aguascalientes del “Tomoyoshi” y pues ya tengo esa confianza con él y me siento muy bien. Mi entrenador, Jorge Custodio, también me llevó a los Nacionales 2021 en donde obtuve el campeonato”, reitera. Ahora para alcanzar el objetivo dice estar entrenando agilidad y fuerza, “que es lo que se necesita, porque éstas categorías son muy pesadas, pues relativamente se basan mucho en la fuerza, rara vez verás a competidores rápidos y ahora eso es lo que buscamos para dominar la categoría”, puntualiza.

El entrenamiento del xalapeño incluye variantes con combinaciones “y técnicas que no conocía y pues son con las que estamos practicando que serán las que utilizaremos en los Conade”, dice.

Por la posición en la que está agradece a cada entrenador, porque, sino fuera por ellos con todas sus enseñanzas, no estaría en el nivel que estoy. Cada uno ha proporcionado una parte en mi que han hecho que evolucionara”, destaca Guatemala García.

“Lo que deseo es refrendar mi título nacional del 2021 y esperemos que se den los resultado que veníamos buscando, la verdad estamos mentalizados en la medalla nacional”, concluyó.