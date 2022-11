Ángel es un viajero del futbol internacional; conoce sus anécdotas

VERACRUZ, Ver.- A sus 43 años Ángel es un veracruzano que ha disfrutado de eventos como el Mundial, la Copa América, Champion League, Eurocopa y otros torneos de futbol, deporte que desde joven ha sido parte de su pasión.

Veracruzano de nacimiento pero radicado en Andalucía España, Ángel Pablo Marín Lara relata que desde la primera vez que asistió al Mundial de Alemania en el 2006, se propuso hacer lo posible para poder disfrutar de eventos de este nivel. “Desde que fui al Mundial de Alemania en el 2006 me dije, hay que ir al Mundial por lo menos una vez en la vida, es una gran experiencia y he podido disfrutar de otros eventos futbolísticos, la verdad es que aquellos que puedan tener la oportunidad de asistir al Mundial o algún otro encuentro fuera de México, es muy recomendable, es una gran experiencia”, expresa.

En entrevista para Diario de Xalapa asegura que desde muy joven le gustaba el futbol, incluso participó en varios equipos, algunos de ligas locales, en la escuela y con amigos. “Siempre me ha gustado el futbol, empecé disfrutándolo cuando se hacían los partidos del Tiburón fui en varias ocasiones al estadio Pirata Fuente, también al estadio Azteca”, comenta.

En el 2006, gracias a sus ahorros y una promoción en Mundo Joven pudo asistir a su primer mundial, el cual se desarrolló en Alemania.

A partir de ese momento, asegura que se propuso ahorrar para poder asistir a más eventos futbolísticos, es decir salir de los encuentros de la liga mexicana y experimentar la sensación de vivir partidos de otro nivel.

“Tengo la suerte de que por mi trabajo y mis condiciones actuales me ha tocado viajar mucho, trabajo en el sector de la agricultura, soy el director de una empresa y gracias a eso he podido asistir a varios partidos de la liga europea”, expone.

Gracias a esto, Ángel también ya ha podido disfrutar de eventos como la Copa América que se celebró en Venezuela en el 2007, así como Eurocopas, Champion League y otros torneos.

Esto también le ha permitido conocer diferentes estadios y ser testigo de las restricciones que se hacen, siempre para garantizar la seguridad de los asistentes.

“Puedo decir que una diferencia con México, es que ahí se vive un buen ambiente y te dejan tomarte una cerveza, en los estadios de acá no está permitido consumir cervezas, te venden únicamente bebidas sin alcohol, refresco y agua, desde mi punto de vista esta bien porque al final se trata de futbol profesional, es una industria bastante interesante, entonces deben poner reglas y protegerla”, explica.

Marín Lara externa que ahora que radica en España es más fácil poder viajar para presenciar los partidos europeos.

“Ahora que estoy acá en España es más fácil viajar que si estuviera en México, antes asistía a los partidos con amigos, ahora lo hago en familia, de hecho, mi hijo también juega y no se lo impuse yo, eligió el futbol, fue un enamoramiento y está en un equipo de la Real Federación y le he prometido que cuando se pueda elija un partido para ir juntos en familia”, señala.

Ángel Marín Lara asegura que aunque desde hace más de una década que vive en España sigue pendiente de la liga mexicana pues dice que su equipo favorito es el Cruz Azul aunque también apuesta por equipos como el Barcelona.

“Tengo las aplicaciones de noticias en mi celular y estoy pendiente de la liga mexicana, de mi equipo el Cruz Azul y de los de acá sigo al Barcelona”, subraya.



¿Cuáles son sus equipos favoritos?

