¿Exclusivo de hombres? Bárbara Rodríguez y su historia dentro del fisicoculturismo

Xalapa, Ver.- Para muchos el practicar un deporte o asistir al gimnasio se debe a querer mantener una buena salud o bien, por vanidad, para otros se ha convertido en un estilo de vida, llevando su cuerpo al máximo y logrando cambios físicos espectaculares.

A esta disciplina se le conoce como fisicoculturismo, actividad física busca llevar al máximo el desarrollo muscular de las personas, a través de ejercicios, dietas y estudios.

Deportes Pesistas veracruzanos piden apoyo para asistir a competencias en España y Ecuador

Este deporte ha ganado popularidad en los últimos años, no solo en hombres, también en mujeres quienes han demostrado gran disciplina y resultados fascinantes en múltiples competencias, no obstante, entre la sociedad se tienen estigmas acorde al físico de ellas, pues para muchos el cuerpo de las mujeres debe de ser “más femenino” y con “menos musculo”.

¿Cuál es la historia de la fisicoculturista Bárbara Vianey Rodríguez Jiménez?

Como ejemplo te presentamos la historia de Bárbara Vianey Rodríguez Jiménez, o “Barbie” como también es conocida, es una fisicoculturista xalapeña de 31 años de edad y lleva ocho años haciendo ejercicio de manera constante, pero cuatro de ellos los combinó con dietas y manteniendo la disciplina.

Sus ganas de ser fisicoculturista vienen en su sangre, pues expresa que su papá fue uno | Foto: Daniel Casco / Diario de Xalapa

Sus ganas de ser fisicoculturista vienen en su sangre, pues expresa que su papá fue uno y aunque en un inicio no le interesaba competir, ya que pensaba que hacerlo era muy difícil y que no iba a poder lograrlo, todo cambio con el tiempo cuando se dio cuenta que el realizar ejercicio le apasionaba.

Deportes Juegos Olímpicos en México 1968: significado de la ruta de la llama olímpica desde Grecia hasta Veracruz

“Como muchos me metí al gimnasio diciendo voy a mejorar mi físico un poquito y en eso se me metieron las ganas de competir, viendo el ejemplo que siempre tuve de niña en casa y cuando me di cuenta ya estaba bien metida y no me arrepiento para nada”.

Y es que expresa que al practicar este deporte cambio su vida para bien, pues en su vida diaria se volvió una persona más disciplinada, más enfocada y decidida “tengo más claras las metas que tengo y lo que deseo de mi persona”.

Uno de los primeros desafíos que enfrentó fue la genética, pues menciona que ella quería tener las piernas más grandes, pero todos tenemos tamaños musculares de nacimiento y el “ir en contra” de la genética es un reto y es la que te dice a qué categoría perteneces.

Rodríguez Jiménez expresa que años atrás tuvo muchas ganas de competir | Foto: Daniel Casco / Diario de Xalapa

¿Barbie Rodríguez ha asistido a competencias de fisicoculturismo?

Rodríguez Jiménez expresa que años atrás tuvo muchas ganas de competir, no obstante por azares del destino no se le dio y aunque actualmente ha competido, confiesa que no son las veces que ha querido, pero que si han sido las necesarias.

En los torneos que ha participado está el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo, donde quedó en sexto lugar y en el estatal de Puebla donde logró el primer lugar.

Vuelve a leer: Niñas xalapeñas destacan en gimnasia con más de 90 medallas en lo que va del 2024

La fisicoculturista se toma con gracia los estereotipos que se han creado del cuerpo femenino | Foto: Daniel Casco / Diario de Xalapa

¿Cómo afronta las críticas de la sociedad acerca de su físico?

“Es un tabú completamente, en redes sociales publican memes diciendo que una se ve como hombre y hay hombres que no se ven como yo (...) Creo que me siento más mujer ahora que antes”

La fisicoculturista se toma con gracia los estereotipos que se han creado del cuerpo femenino, pues detalla que las mujeres no necesitan verse de cierta forma para ser mujeres, por lo que recomienda evitar hacerle caso a los comentarios negativos, tal y como ella hace, pues considera que el estar en este medio ha ganado fortaleza, no solo física, sino, también mental y espiritual.

En los torneos que ha participado está el Campeonato Nacional de Fisicoculturismo | Foto: Daniel Casco / Diario de Xalapa

Para las mujeres que están indecisas en ir al gimnasio, les recomienda que asistan, pues menciona que por levantar unos cuantos fierros no les saldrá musculo de más y practiquen el ejercicio que quieran, pero hagan algo, actívense e ignoren negatividades de otras personas.