¿Interesado en el beisbol? Experto te muestra los beneficios de practicarlo

“El beisbol para mí es lo máximo, mi pasión, no se como expresarlo, pero es mucho, como mi diversión, es todo. Ahorita es mi trabajo, prácticamente me están pagando por hacer algo que me apasiona, entonces no lo veo como tal, es mucho más que eso”, dijo Sabas Acosta Aburto, mánager del equipo Jaguares de la Universidad de Xalapa.

Con 34 años de edad y experiencia adquirida desde los 6, el entrenador originario de Coatepec, platicó los beneficios de practicar la disciplina, además comparte tips a padres de familia que deseen iniciar a sus hijos en la “pelota caliente”.

¿Cuáles son los beneficios de practicar beisbol?

“Es una buena disciplina, todo el deporte se comienza con ser ordenado y responsable, pero el beisbol es un deporte muy completo, que también te enseña eso, pero te exige más como tener buenas piernas, buenos brazos, buena visibilidad, agilidad y mucha inteligencia”, comentó.

Además, agregó que se debe tener mucha improvisación, “porque hay que hacerlo rápido, entonces es es una buena disciplina como para el desarrollo de cualquier niño, pues le servirá para su vida cotidiana”, enfatizó.

Acosta Aburto cuenta con experiencia suficiente como mánager y jugador, pues dice que inició su práctica al tener 6 años de edad, “pues es un deporte que me fue inculcando mi papá y de ahí para acá. Él fue el que me metió más en esto hasta la fecha”, dijo.

¿Cuál es la edad recomendable para iniciar?

En cuanto a la edad que podría ser la mejor para iniciar a un niño es de los 6 en adelante, “y si los padres buscan una forma de fomentarles la disciplina, para que les gusté este deporte, pueden llevarlos a ver juegos, igualmente darles una pelota y un bat para que se emocionen, empezando por eso”.

“Ya de los seis años en adelante, enseñarles un poco de movimientos correctos, no pedirles mucho, porque aún no es una edad recomendable para exigirles. A los 12 o 13 años de edad, ya se les puede exigir un poco más, para que se vuelva más competitivo, al principio es como que se enamore y luego que lo juegue bien”, expresó.

Destacó que todos los deportes son muy buenos, pues se alejan de las malas compañías y vicios, como lo hizo en él, por eso recomienda al 100% la práctica de una disciplina, además destaca que se conoce muchas amistades que con el tiempo son positivas para la vida.

Destacó que todos los deportes son muy buenos, por eso recomienda al 100% la práctica de una disciplina | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

¿Cuál es la trayectoria de Sabas Acosta Aburto?

Sabas Acosta ha participado en la Liga Invernal con Cafetaleros de Coatepec, además en Teocelo, en donde se inició en las ligas infantiles.

En Xalapa con el mismo el equipo Teocelo, jugó en la Liga de Xalapa, también en la Liga de Xico, Emiliano Zapata, Carrizal y actualmente en la Liga Xalapeña con CAEV.

Conoce Oaxaca, Puebla, casi todo el estado de Veracruz, Tlaxcala y la Ciudad de México, lugares que ha dejado grato sabor de boca con sus paradas en corto, posición que conduce atinadamente con el CAEV.

Como mánager es el responsable del equipo de la Universidad de Xalapa que pronto tomará parte de la Liga Metropolitana que se realizará en el Parque Deportivo Colón.

Sabas Acosta ha participado en la Liga Invernal con Cafetaleros de Coatepec, además en Teocelo, en donde se inició en las ligas infantiles | Foto: Luis Hernández | Diario de Xalapa

Además, guía al equipo en torneos de universidades privadas como Condde y Conadeip, por lo que está actualmente entrenando en el diamante del Colón, en donde busca la perfección con su jugadores de los Jaguares de la Universidad de Xalapa.

En la Liga Metropolitana, juegan jóvenes de 17 a 24 años de edad, pero ahora será hasta los 23 años y solo cuatro de esa edad podrán jugar en cada equipo.

Por último, el mánager dijo que en Xalapa existen jugadores fuertes en todas las edades, incluyendo las infantiles, mencionando que la organización Chileritos de Xalapa es una de las más fuertes no solo de la capital sino del estado, pues su logística es bien llevada con buenos entrenadores en su interior.