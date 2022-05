Alberto Rodríguez gana plata en Panamericano de Lucha

Xalapa, Ver.-El xalapeño José Alberto Rodríguez, quien es parte del club de lucha olímpica Pinar del Río logró la medalla de planta en el Campeonato Panamericano Senior que se desarrolló en Acapulco, Guerrero con presencia de competidores de varios países, por lo que coloca a Veracruz en lo alto del certamen.

La medalla que ganó el deportista es celebrada por propios y extraños, porque el entrenamiento que realiza es en espacio reducido que le proporciona su destacado entrenador, Raúl Alexis Miranda, formador de numerosos luchadores del estado de Veracruz.

José Alberto, cayó en combate con el estadounidense Samuel Lee Jones, sin embargo comenta que está contento por que luego de varios años el estado tiene una presea panamericana en este deporte.

“Gracias a Dios obtuve esta medalla, llegué a la final, pero lamentablemente me quedo con el trago amargo de que no pude concretar el oro para mi país, pero estoy contento, porque tenía muchos años que Veracruz no estaba en selección y con medalla”, platica el atleta.

Además reconoce que debe trabajar más, porque aprendió mucho en su combate contra el estadounidense “que me dejó una experiencia muy grande, porque la diferencia fue de 8-0, realmente me quedo con esa espina que tengo mucho que mejorar y trabajar”, destaca José Alberto.

Desde Acapulco, Guerrero menciona que tiene muchos deseos de regresar a casa y entrenar para el año que viene para una vez más tratar de representar a México, “y enfrentarlo, sé que tengo cualidades para vencerlo, porque realmente no me siento derrotado del todo, llegar hasta aquí fue muy difícil, desde el primer día de campamento en el Comité Olímpico todo muy difícil, porque tuve que poner de mi bolsa para sustentar el gasto que fueron más de 15 mil pesos y realmente lo valió, por la medalla que gané”, platica.

Además puntualiza que ha pasado a la historia, porque muy pocos veracruzanos han sido subcampeones panamericanos, “la verdad no tengo la cuenta, pero realmente soy un hombre histórico y me siento contento por eso. El primer día en el comité confieso que he aprendido bastante, porque en Veracruz nos hace falta un espacio para poder entrenar, ojalá el Instituto mire mi deporte en este momento y pueda otorgarme un gimnasio donde entrene más cómodo que sea de lucha y que puedan entrenar todos mis compañeros, así como los que me están apoyando, porque quiero que más veracruzanos estén en selección nacional”, destaca.

Y agregó: “No sólo en categoría de adultos, también en categorías escolares, cadetes, juveniles, porque tenemos el entrenador y talento para poder llegar a selección nacional, por eso quiero que vean que con lo poco que tenemos hemos logrado mucho, por eso pido que nos den la oportunidad de un nuevo espacio para nosotros, porque eso nos ayudará bastante”, platica.

Indica que se va del evento con “una experiencia muy grande que pocos veracruzanos han disfrutado. Se que llegué en un momento muy bueno y acepto que tengo que prepararme más y lo voy hacer”, sentenció.

Respecto a las críticas que recibió por su presea las toma con calma “porque eso nos hace aún más grandes. Yo no menosprecio el trabajo de nadie y nunca lo haré de ningún deportista y mucho menos de mi estado, que quede claro que jamás lo he hecho. Sólo deseo que los veracruzanos lleguen algún día a selección nacional, porque es una experiencia hermosa. Esto no acaba aquí y se que puedo mejorar y lucharé para conseguirlo”, concluyó.