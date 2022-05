Xalapeños regresan con medallas del Campeonato Nacional de Atletismo Máster 2022

Xalapa, Ver.-En días pasados se realizó el Campeonato Nacional de Atletismo Máster 2022 en Mérida, Yucatán en donde Xalapa se presentó con más de 30 atletas mayores de 30 años, quienes logran destacar en las pruebas que participaron.

Parte de la delegación veracruzana que asistió, la conformó el “Club de Atletismo Máster de Xalapa y la Región” con Ricardo Cortés Díaz, Eliazar Acosta López, Demetrio Rivera Nolasco, Casildo Cuevas Cuevas, Noé Ruperto Domínguez Castillo, Norma Delia Guevara Hernández y Luis Palacios.

Los distinguidos atletas xalapeños visitaron Diario de Xalapa para mostrar los metales conseguidos frente a duros oponentes de distintas partes del país que se dieron cita en Mérida.

Luis Palacios ganador de medallas, menciona que superaron las expectativas que tenía el club en el evento nacional al colocarse en lugares importantes frente a competidores de la Ciudad de México que suelen dominar las pruebas en las que participaron.

Deportes Xalapeños destacan en la octava edición de la Travesía de Aguas Abiertas Gran Retto 2022

Del club destaca que logran figurar porque son deportistas que vienen practicando el atletismo desde niños “y aparte la emotividad que le damos a los eventos con el carisma de salir adelante”, dice.

Agrega que desean trascender en el deporte, “no solamente con un triunfo, queremos trascender mejorando las organizaciones y todo lo que hay en el mismo”, puntualiza.

Sin embargo remarca que “tristemente el deporte está mal manejado y abandonado en apoyo, pero aunque pasamos por esta situación, dimos buenos resultados para Veracruz. Además agradecemos igualmente el esfuerzo que hace el IVD, porque nos proporcionó el transporte, lamentablemente no brindaron uniforme, pero se agradece el apoyo del instituto”, destacó.

Por su parte Gerardo Cortés Díaz dice que su participación fue positiva frente a competidores de la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala, “estuvo bien, porque baje mi tiempo personal que era lo que me importaba. En mil 500 quedé en tercer lugar y en 800 metros planos gané el oro, entonces ya te imaginas mi felicidad”, platica.

Mientras que Eliazar López participante de varias pruebas con oros y platas de por medio mencionó que se preparó como cada año para el nacional y sus metales son el resultado del entrenamiento que hizo.

Deportes Conoce a Melitón Sánchez y su destacada historia en las pesas

Destaca el buen equipo hecho con sus compañeros en los relevos de 4x400, “por eso venimos figurando y en Mérida se demostró”, dijo.

Demetrio Rivera de 56 años platica que compitió en medio fondo y en campo traviesa de 8k, “no gané medalla en esas distancias, pero en 4x100, logré plata, así como en 4x400 medalla de oro”, dijo.

Otro atleta que destacó fue Casildo Cuevas, ganador de cuatro preseas; él ganó oro en 400 metros planos, bronce en 200 metros planos; plata en relevo 4x100 y oro en 4x400.

“Fue una experiencia muy buena por ser mi primer nacional, había participado en otros deportes pero no corriendo, la verdad tengo poco tiempo de hacerlo y esos son mis resultados. Estoy corriendo porque mis compañeros me han apoyado, así como mi familia, hijos y nietos”, destaca.

Noé Ruperto de 55 años años, ganó dos oros y una plata: “Esto me dice que continúo con buena condición luego de correr durante 30 años. La verdad en la mayoría de mis competencias he tenido buenos tiempos, aunque no siempre por algunas lesiones, pero ahora me fue bien”, expresa.

Norma Delia Guevara Hernández, regresó de Mérida con cuatro medallas, por lo que agradece el apoyo del equipo, su entrenador Marco Barreto Fernández, amigos y esposo que siempre le da palabras motivacionales para que destaque.

Evento Importante

Luis Palacios mencionó que el Club de Atletismo Máster de Xalapa y la Región se está coordinando para asistir a un importante evento nacional que tendrá quince disciplinas y se realizará en Guanajuato “y nosotros estaremos de responsables de la delegación de Veracruz”, destaca.

Deportes ¡Listo para los juegos nacionales de Conade! Conoce a Rafael Salas

Remarca que no será sólo de atletismo, sino que tendrá otro deportes. “Nosotros estamos encabezando la organización para el estado de Veracruz. A este evento pueden sumarse todos los que deseen, aunque sabemos que el atleta máster paga la mayoría de sus viajes, si hay apoyo y se buscan los apoyos del gobierno, pero casi siempre se viaja con propios gastos y este evento no es caro. Estamos buscando apoyos gubernamentales para que se sume todo el que quiera ir”, platica.

Te puede interesar: Campeonato Panamericano de Canotaje: Sofia Reinoso logra medalla, así fue su participación

Y agrega: “La verdad es una fiesta y creo que las personas arriba de 40 años necesitamos tener más salud por todas las cosas que hemos pasado, creo que si es conveniente que dejemos los vicios para meternos de lleno al deporte y que mejor con esta competencia”, concluye.