Brilla el Estadio “Heriberto Jara Corona” con el Encuentro Atlético de Pista y Campo [Fotos]

El Encuentro Atlético de Pista y Campo que se desarrolló como parte de los festejos de los 99 años del Estadio “Heriberto Jara Corona”, de Xalapa, se realizó en buena forma, pues los deportistas veracruzanos respondieron al llamado.

A temprana hora iniciaron las actividades con las pruebas programadas, en donde hubo mucha enjundia por parte de los deportistas adultos mayores, quienes demostraron un alto nivel.

Ahora lo que sigue es el recorrido de la Antorcha Olímpica, que se realiza cada año en la ciudad de Xalapa, por lo que ya está organizando esta reunión el profesor Ángel Luis Ceja García, quien por muchos años ha sido un importante impulsor del deporte.

Mientras tanto, comentó que hubo participación de varios deportistas, representantes de los municipios de Veracruz puerto, Boca del Río, además de la zona centro de la entidad y por supuesto de Xalapa.

El Encuentro Atlético de Pista y Campo en Xalapa se desarrolló como parte de los festejos de los 99 años del Estadio “Heriberto Jara Corona” / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

¿Cuáles fueron las pruebas que se realizaron en el Encuentro Atlético de Pista y Campo de Xalapa?

Las actividades arrancaron exactamente a las 8 de la mañana como se programó con las pruebas de 5 mil metros y 800 metros planos.

En las pruebas de bala, disco, jabalina y salto largo, los atletas demostraron que continúan con poder en sus piernas y brazos y quedó de manifiesto en cada una de sus participaciones.

El profesor Ángel Luis dijo que llegaron tres deportistas de Poza Rica, que siempre compiten en pista de campo; también se presentaron ocho atletas de Veracruz puerto que siempre tienen participación a nivel nacional.

Igualmente, de Tlalnelhuayocan, Boca del Río y varios deportistas de Xalapa. “Los atletas respondieron; esperábamos más participación, sin embargo, llegaron al evento los que siempre responden. La verdad esperaba aproximadamente 50 deportistas, pero hubo al menos 35 de gran nivel y el evento se realizó sin problema alguno".

El profesor agradeció la presencia de los atletas que respondieron a la convocatoria para el evento de los 99 años del festejo del Estadio Xalapeño.

En las pruebas de bala, disco, jabalina y salto largo, los atletas demostraron que continúan con poder en sus piernas y brazos / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

“Este evento siempre lo realizo, pues los atletas me preguntan que si se va a desarrollar, por eso tomé la iniciativa de que una vez más se hiciera la competencia; aunque no hubo presencia de autoridades, el evento se hizo sin problema alguno aquí en el inmueble”, dijo.

El profesor Ángel Luis dijo que llegaron tres deportistas de Poza Rica, que siempre compiten en pista de campo / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Y agregó: “El mensaje a las autoridades es que apoyen a los atletas de 30 a 90 años de edad; igualmente que informen bien, pues hay muchas personas que no saben que cumple 99 años el Estadio Xalapeño; por eso íbamos a realizar el evento el 25, pero al ser entre semana, por eso fue el fin de semana”.

Recorrido de la antorcha

Lo que sigue por parte de la Asociación de Atletas de Veteranos del Estado de Veracruz, es el recorrido de la Antorcha Olímpica, el lunes 7 de octubre, dijo el profesor Ángel Luis Ceja García.

“Ya hice un oficio a las autoridades, que me dijeron me dirigiera al departamento de Protección Civil Municipal, en donde también me enviaron a Tránsito Estatal y a su vez a la Policía Municipal”, dijo Ceja García.

El profesor agradeció la presencia de los atletas que respondieron a la convocatoria para el evento de los 99 años del festejo del Estadio Xalapeño / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Y continuó: “Esperamos que nos apoyen en el recorrido con una o dos patrullas, sin embargo, de no recibirla, nosotros estamos ya organizados para realizar el recorrido el próximo lunes 7 de octubre a las 18:15 horas para llegar al Estadio Xalapeño aproximadamente a las 19 horas”.

Medallas del Encuentro Atlético de Pista y Campo en Xalapa / Foto: Luis Hernández / Diario de Xalapa

Así mismo comentó que, en Veracruz, Córdoba y Orizaba realizarán el recorrido, “y claro que nosotros tenemos que hacerlo en Xalapa, pues recuerdo que la primera vez que llegó hubo muchísimas personas que se unieron para presenciar el camino del fuego que llegó al Estadio Xalapeño, por eso no puede pasar desapercibido aquí en la capital”.

El recorrido iniciará en el Parque Juárez y continuará por el Viaducto, Zaragoza, Hidalgo, hasta llegar al “Heriberto Jara Corona”: “no habrá problemas de tráfico, porque el recorrido será de aproximadamente media hora”.

“Hacemos un llamado a los atletas de la “Ola Verde” al recorrido para recordar a la Antorcha Olímpica que llegó a Xalapa; así seamos 3, 4 o 5 personas, lo haremos”, concluyó.

