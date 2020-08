Con 300 mdd, la NBA lanza fundación en apoyo a comunidades afroamericanas

La NBA no se olvida del movimiento #BlackLivesMatter y para seguir en la lucha, anunció que lanzará su primera fundación destinada a impulsar económicamente a comunidades afroamericanas con una inversión de 300 millones de dólares a lo largo de la próxima década.

"En los próximos 10 años, los 30 dueños de equipos de la NBA contribuirán colectivamente con 30 millones de dólares anuales para establecer la llamada NBA Foundation, que se creará en alianza con la Asociación de Jugadores (NBPA), dijo la NBA en un comunicado.

La fundación tendrá la misión de "impulsar el empoderamiento económico de las comunidades negras a través del empleo y el desarrollo profesional", describió.

Over next 10 years, the 30 NBA team owners will contribute $30 million annually toward the NBA Foundation, which will work to drive economic empowerment for Black communities through employment and career advancement. Full release from the NBA and NBPA: pic.twitter.com/gOE4hvXmF5 — Shams Charania (@ShamsCharania) August 5, 2020

La NBA Foundation tratará de aumentar el acceso y el apoyo a los hombres y mujeres negros en edad de asistir a la escuela secundaria y a la universidad" en comunidades de Estados Unidos y Canadá.

Los jugadores de la NBA, que han venido apoyando las protestas y reivindicaciones contra el racismo desatadas tras el crimen del afroamericano George Floyd, habían reclamado un mayor compromiso de los dueños de los equipos para impulsar cambios contra la discriminación racial.

"La creación de esta fundación es un paso importante en el desarrollo de más oportunidades para la comunidad negra", dijo el jugador y presidente de la NBPA, Chris Paul.

Ver esta publicación en Instagram Basketball is BACK! #MakeWayMakeChange Una publicación compartida por Chris Paul (@cp3) el 25 de Jul de 2020 a las 11:55 PDT

"Estoy orgulloso de nuestra liga y de nuestros jugadores por su compromiso en esta lucha a largo plazo por la igualdad y la justicia, y sé que seguiremos encontrando formas de seguir presionando para lograr un cambio institucional significativo", agregó el base All-Star de los Oklahoma City Thunder.

El consejo de la fundación lo integrarán cuatro representantes de los 30 equipos, tres de la Asociación de Jugadores y uno de la NBA.

"A través de programas enfocados en las ciudades de nuestros equipos y a nivel nacional, junto con medidas de ejecución claras y específicas, podemos avanzar en nuestros objetivos compartidos de crear movilidad económica sustancial dentro de la comunidad negra", dijo el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Foto: Reuters

La NBA y sus jugadores se comprometieron a que el final de su temporada, que se está desarrollando a puerta cerrada en Disney World (Orlando), contribuya a mantener vivo el clima de protesta contra el racismo generado a raíz del crimen de George Floyd a manos de un policía blanco a finales de mayo.

Entre otros muchos gestos, los jugadores han protestado hincando la rodilla en la pista durante el himno estadounidense, han cambiado sus nombres en las camisetas por mensajes sociales y han dedicado sus comparecencias de prensa a exigir justicia por las víctimas de la brutalidad policial y a animar a la ciudadanía a votar en las próximas elecciones.

