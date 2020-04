Confirma Atlético Veracruz arreglo con Lucas Ayala para que sea su DT

VERACRUZ, Ver.- El director deportivo del Club Atlético Veracruz, franquicia que pretende participar en la Liga Balompié Mexicano, Gustavo Zarrabal anunció que han llegado a un acuerdo con el argentino Lucas Emmanuel Ayala para que se convierta en el técnico del equipo de cara a la temporada debut de este circuito.

En entrevista para el DIARIO DE XALAPA Zarrabal Reynoso dijo que únicamente falta la firma del ex futbolista en su contrato para oficializar su llegada al equipo porteño y comenzar así esta nueva era.

Lucas Ayala hace unas tres semanas aproximadamente iba a estar por acá para que cerráramos algunos temas, no se pudo por el Covid-19, pero he estado en contacto con él prácticamente a diario y estamos esperando a que pase esta situación para sentarnos y definir todo, te puedo decir que está cerrado y sólo falta su firma

Gustavo Zarrabal aseguró que aunque el club no ha emitido mucha información oficial, ellos llevan trabajando ya de tiempo atrás para conformar un club sólido, con proyectos definidos y con la idea de hacer al Atlético Veracruz un club protagonista.

Ante la inquietud de los aficionados que aún no tienen la confirmación del equipo dentro de la Liga Balompié Mexicano, dijo que solo faltan detalles para completar el registro, mismos que se han atrasado por el tema de la contingencia.

Faltan unos trámites financieros que en algunos días se resolverán, pero estamos parados por el tema de la pandemia y en algunos días ya estaremos confirmados como un equipo de la Liga Balompié Mexicano, hay un 90-95 por ciento de que el equipo ya esté autorizado para jugar en la Liga

Sobre la conformación del plantel Gustavo Zarrabal dijo que se trabaja con el armado de un equipo cuya base sea integrada por13 futbolistas con experiencia en el fútbol profesional, con algunos foráneos que vengan a reforzarlos y principalmente con jóvenes veracruzanos.

"Ya hemos platicado con los 13 jugadores que han tenido experiencia en el fútbol de manera profesional, pero por ahora no te puedo revelar quiénes son, además tendremos las visorias para que los jugadores veracruzanos, ese talento que no hayan tenido oportunidad de llegar a la máxima categoría y que no hayan tenido el impulso para poder llegar".

Detalló que a pesar de que no se puede hacer mucho porque todo está prácticamente parado por la contingencia, ellos continúan trabajando a nivel directivo por detallar todo los relacionados a la participación del equipo en la liga.

Nosotros hemos trabajado en este proyecto, de aquí a que comience la liga ya debemos de tener el plantel conformado y esperemos que el torneo arranque el 18 de septiembre ya con el plantel completo