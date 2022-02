Conoce a Hanne, niña veracruzana que estará en Juegos Conade

La tenista Hanne Estrada Cortés, de 12 años de edad, es parte del selecto grupo de veracruzanos que representará a Veracruz en próximos Juegos Nacionales de Conade 2022, con sede en el estado de Baja California y a realizarse entre mayo y junio.

Hanne logra su boleto en forma destacada en la Categoría 14 años y aunque fue dos años menor que su rivales en competencia de Juegos Estatales, se comportó como gran guerrera, por lo que ahora es digna representante de la entidad veracruzana.

La deportista nació en la ciudad de Coatzacoalcos, pero radica en Boca del Río; actualmente se encuentra ranqueada a nivel nacional como la número 2 y el gran nivel con el que cuenta lo deja de manifiesto en el pasado evento realizado en instalaciones de Las Palmas Racquet Club de Boca del Río con presencia de los mejores exponentes veracruzanos.

LOS PLANES

Ya con boleto en mano, la tenista, quien se inicia en este deporte a los 3 años de edad por impulso de su hermano, platica para Diario de Xalapa lo conseguido en su carrera, en donde ha participado, donde desea llegar y sus planes a corto y mediano plazo.

“En el tenis inicié a los 3 años edad, porque mi papá lo jugaba y mi hermano mayor Paolo también. Comencé solo por hacer algo, pero con el tiempo se convirtió en parte de mi vida; en este momento no me imagino haciendo otra cosa”, platica la tenista.

Comenta que ha enfrentado a niñas mayores, en eventos realizados en varios estados del país con primeros lugares en categorías 10, 12 y 14 años.

Aunque recordó tener muchos momentos alegres por sus campeonatos, también ha sufrido, “como cuando tuve un accidente en junio de 2018 a la edad de 9 años. Esto pasó al terminar un entrenamiento, tomé una patineta y al intentar dominarla sufrí una caída que me lastimó y quedé fuera de las canchas 6 meses, por lo que me alejé de competencias cerca de un año, pero luego de ese tiempo regresé y aquí estoy”, comenta.

LOS LOGROS

La deportista entre sus logros más destacados está el título que alcanzó en Tabasco, siendo este el primero en su carrera en Categoría 10 años el que gana a la edad 8 años de edad. A esa misma edad, consigue en singles y dobles Categoría 10 años el título en un torneo desarrollado en San Luis Potosí, evento importante a nivel nacional que marcó su debut.

Foto: Cortesía | Familia Estrada Cortés

La posición número 2 del ranking nacional en 2021, lo consigue luego de ser campeona de Dobles del Nacional de San Luis Potosí; campeona de Dobles del Torneo Grado 1 de Durango; finalista de Singles y campeona de Dobles del torneo Grado 1 de Michoacán; finalista de Singles del Nacional de Guanajuato; finalista de Dobles del torneo Grado 1 de Veracruz; campeona de Singles y Dobles del torneo Grado 1 de Tabasco; campeona de Singles y Dobles del Nacional de la Ciudad de México, finalista de Singles y Campeona de Dobles del Campeonato Nacional Masters Veracruz.

El ser una de las mejores de México a sus 12 años, le abre puertas para representar al país en eventos internacionales, por mencionar, los Juegos Juveniles Infantiles de Tenis Internacional de Centroamérica y El Caribe COTECC U14 (JITIC) de Guatemala, así como el Campeonato Final por Equipos COTECC U12 de República Dominicana, donde logra el campeonato de Dobles del torneo COTECC JITIC y campeona del campeonato Final por Equipos COTECC U12.

“Participé en la gira de invierno de Florida, Estados Unidos. En ese país jugué 4 torneos y uno de ellos fue el Junior Orange Bowl International Championships, siendo uno de los más importantes del mundo con presencia de grandes tenistas internacionales y lo hice destacablemente, además que me dio más experiencia”, indica la veracruzana.

Para mantener el buen nivel, Hanne dice entrenar 3 horas y media diariamente con su profesor, Carlos “Charly” Romero Montes, “porque debo estar en forma para la Copa Universidad Grado 1, COTECC que será en este mes en Guatemala, también para el Seccional Oaxaca que será en marzo con participantes de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo”.

Comenta que entre sus planes a corto plazo es tomar parte de los 5 torneos nacionales “para terminar entre las 5 mejores jugadoras del Circuito Nacional 2022 y poder ser convocada a la selección mexicana para presentarme en eventos internacionales”:

Foto: Cortesía | Familia Estrada Cortés

“También aspiro a jugar ITF junior, que son torneos internacionales para jugadores de 13 a 18 años que participan en una misma categoría, así como aspirar a obtener una beca deportiva en alguna universidad de Estados Unidos, como Princeton o Stanford, en donde además de estudiar finanzas, pueda seguir entrenando el deporte que tanto me apasiona y después intentar convertirme en jugadora profesional y representar a México en la Fed Cup”, explica Hanne.

Ella sabe que lo conseguido a sus 12 años de edad, es gracias a sus seres queridos y entrenadores que han estado con ella, así como “a mi hermano Paolo que me ayuda a entrenar, aunque luego me molesta (risas), siempre me ayuda. Además a todas las personas que me hacen llegar mensajes bonitos, pero principalmente a mis papás que me acompañan todos los días a entrenar y a las competencias en las que participo”, platica.

Antes de finalizar, Hanne agradece a Diario de Xalapa por el espacio brindado, además manda un mensaje.

“Quiero enviarle un saludo a todos mis amigos que me siguen y darle las gracias a Diario de Xalapa por la entrevista. También les digo a todos los niños que se están iniciando en el tenis, que lo hagan con mucho compromiso, dedicación y amor, porque este deporte te brinda muchas oportunidades, como viajar, conocer niños de otras ciudades, estados y países y además de poder estudiar en el extranjero y competir contra los mejores”, concluyó.